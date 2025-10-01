Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Emmanuel Trentino, secretario de Gestión Ejecutiva del Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, expresó una fuerte preocupación y rechazo a la decisión del presidente Javier Milei de autorizar la realización de ejercicios militares de tropas estadounidenses en Ushuaia, Mar del Plata y Bahía Blanca.

En una entrevista con LU12 AM680 de Río Gallegos, recordó que, por ley, la autorización para el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional debe ser avalada por el Congreso, no por un decreto presidencial, y enfatizó que el Atlántico Sur es históricamente un “territorio de paz”.

El funcionario fueguino calificó la decisión como un “atropello” y “muy peligroso“, especialmente en un contexto donde la máxima autoridad militar del Atlántico Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, ha hecho declaraciones “realmente preocupantes” sobre los recursos naturales de la región y la importancia de que Estados Unidos “ponga un pie en el Atlántico Sur“.

Javier Milei junto a Donald Trump en su reciente paso por Estados Unidos.

Reconocimiento de soberanía

Trentino reveló que hay una iniciativa legislativa en curso que busca condicionar la entrada de tropas extranjeras solo a aquellos países que “reconozcan el reclamo legítimo de soberanía” de Argentina sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y sus mares correspondientes, podrán generar ejercicios militares conjuntos con el país.

“Aquel país que quiera generar ejercicios conjuntos e ingresar tropas militares a la República Argentina, tiene que reconocer la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas“, reiteró.

El funcionario ubicó la decisión de Milei en un contexto global que calificó de “totalmente imperialista“, instando a dejar de buscar “palabras bonitas para poder agradar” y afirmando que no “hay superhéroes que salvan al mundo”. Señaló que la relación entre el presidente de EE.UU. Donald Trump y el de Argentina, Javier Milei, basada en un “interés particular” en los recursos no renovables argentinos: litio, petróleo, pesca y agua.

Además, recordó la “dicotomía a la extranjerización“, mencionando que la mayoría de los sectores en Argentina reclaman el alto al fuego y el cese del “holocausto que nosotros creemos que se está haciendo en Gaza”, mientras Estados Unidos vetó la resolución de Naciones Unidas en ese marco.

Sin base militar

Más adelante, Trentino fue enfático al defender la soberanía y criticar el “modelo” que se está imponiendo. Subrayó que, a diferencia de otras provincias, Tierra del Fuego tiene su “propio territorio provincial usurpado” y que, sumado a la explotación de recursos sin permiso por parte de flotas como la española e inglesa, el posicionamiento geopolítico es crucial, siendo la provincia la “puerta de la Antártida“. Recordó que en unos años se rediscutirá el Tratado Antártico y que la militarización del Atlántico “no trae nada bueno”.

Luego se refirió a Miguel Rodríguez, candidato a diputado nacional por Tierra del Fuego por La Libertad Avanza, que había manifestado en una entrevista que “está bien” que Milei afirme este decreto, sin cuestionar el tema de la soberanía. “No me sorprende para nada porque es lo que piensan“, opinó Trentino, quien consideró la posible instalación de una base de Estados Unidos en la Base Integral Austral un “atropello” y un acto “muy peligroso”.

“Nosotros los fueguinos no queremos ni una base ni China, ni rusa, ni de Estados Unidos,” sentenció. Afirmó que lo que se necesita es una “base [propia] que es re necesaria” para las Fuerzas Armadas en la Bahía de Ushuaia, dada la importancia estratégica del Estrecho de Magallanes y el Paso de Drake como pasos bioceánicos naturales, sumado al conflicto en Panamá que podría desviar tráfico marítimo hacia el sur.

En noviembre del 2022, el Parlamento Patagónico sesionaba en la Antártida.

Alertó que la decisión de Milei no amerita siquiera un Decreto de Necesidad y Urgencia, ya que “no hay ni necesidad ni urgencia“, salvo la que tiene la “potencia extranjera para poder apropiarse del territorio nacional“. En ese marco, reclamó poner un “freno” a la venta de tierras del Estado a potencias extranjeras y a la transferencia de recursos “a empresas de dudosa procedencia”.

El funcionario reveló una preocupante conexión: “Nosotros le cedemos el agua a una compañía de Israel que explota los recursos hidrocarburíferos en Malvinas.” Con ello, argumentó, se está “alimentando a la potencia que hoy usurpa nuestro territorio nacional”.

Finalmente, lamentó la ausencia de voz del Parlamento Patagónico, que ha sido históricamente una herramienta formal y permanente para discutir “términos comunes de la Patagonia“, pero que hoy se encuentra “totalmente ausente sin voz ni voto“, en un momento en que estas cuestiones son de discusión “inmediata”. También criticó que el Gobierno nacional esté haciendo una “gran pantomima” al pretender reforzar el área logística y el armamento de las Fuerzas Armadas, lo que considera una “unidad” falsa que no tiene que ver con la defensa real de la soberanía.