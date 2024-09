Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un periodista fue duramente cuestionado tras hacer comentarios despectivos acerca del cuerpo de Tini Stoessel, quien meses atrás reveló los problemas que tuvo para aceptar su físico y cómo le afectaron las críticas que recibía día a día.

Alejandro Pueblas, de A24, realizó estas reprochables observaciones sobre el peso de la cantante mientras analizaba su exitosa presentación con la banda Coldplay luego del lanzamiento de su tema “We Pray“. En respuesta, Tini utilizó sus redes sociales para hacer un fuerte descargo y arremeter contra el comunicador.

“Está flaquita igual, eh… un poquito más de… yo le daría un poco más de comida”, comentó Pueblas, mientras se proyectaban imágenes de la artista en las que se veían su abdomen y pecho.

Acto seguido, una compañera intentó explicarle que ese tipo de comentarios habían contribuido a la fuerte depresión que atravesó la compositora. Sin embargo, el periodista la ignoró y agregó: “Podría comer un poquito más. No es crítica, es preocupación porque uno la ve muy delgada. Yo le puedo pasar lo que quiera…”.

Y continuó: “¿Pero ella tiene un problema con la delgadez? Entonces está bien que uno diga… pero no tanto. Pensé que estaba con una depresión y por eso comía poco. Es así ella, no es que tiene un problema… está bárbaro, entonces”.

El posteo de Tini ante los repudiables comentarios de un periodista sobre su cuerpo

A través de sus redes sociales, la cantante expresó su decepción por el hecho de que un periodista opinara sobre un cuerpo ajeno. En su mensaje, aseguró: “Hoy decido por mí, y no por los demás, ni por hacer sentir cómodos a personas como vos Alejandro Pueblas”.

“Después de bastante tiempo, salir al escenario en short, quizás pueda parecer una tontería. Pero para mí, significó mucho después de creerme toda la mierda que dijeron y siguen diciendo”, reprochó.

La artista lamentó que “seguimos viendo como opinan tan libremente sobre cuerpos ajenos, lo cual me parece sumamente grave. Aparte teniendo un micrófono en la mano y siendo comunicador”.

Tini destacó que, pese a estos dichos malintencionados, “hoy le agradezco mucho a mi cuerpo. Le dije cosas muy feas durante mucho tiempo. Ya no más, me costó, y es algo de todos los días”.

La respuesta de Alejandro Pueblas: “Pido disculpas”

Pocas horas después del posteo de Tini, Pueblas se apresuró a ofrecer disculpas y argumentó que desconocía que sus palabras, que según él buscaron ser humorísticas, podrían afectar tanto a la intérprete. “Si de algo sirve, te pido disculpas, Tini Stoessel”, comenzó el periodista.

“Sinceramente, no sabía lo que te había pasado y, en ese momento, al aire dije eso. Así como todo el mundo me dice que adelgace. Tal vez yo no lo tomo a mal y de verdad repito, no sabía lo que estabas atravesando. Pedir disculpas”, añadió.

A su vez, mostró uno de los muchos mensajes que recibió de los seguidores de la cantante y comentó: “Solo por acá voy a decir que no sigo a Tini y de verdad no sabía lo que estaba atravesando, si sirve de algo te pido perdón y también lo haré públicamente”.

Pueblas también conversó telefónicamente con su colega Juan Etchegoyen, donde reiteró su pedido de disculpas hacia la artista.