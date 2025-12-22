Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tini Stoessel volvió a quedar en el centro de la escena y, en esta oportunidad, no por un lanzamiento musical ni por una aparición pública, sino por una intervención quirúrgica a la que se sometió durante la mañana del domingo; la noticia se conoció apenas unas horas después de que la artista compartiera escenario con “Miranda!” el sábado por la noche, lo que despertó sorpresa entre sus seguidores.

La cantante ingresó a una clínica privada de la Ciudad de Buenos Aires para realizarse una cirugía considerada secundaria y programada; el procedimiento se llevó a cabo en el mismo establecimiento donde, un año atrás, se había sometido a una cirugía de aumento mamario, dato que, rápidamente, orientó las especulaciones sobre el motivo de esta nueva intervención.

La primicia fue revelada por el periodista Fede Flowers, quien expresó, a través de su cuenta de “X”, que la artista había pasado, nuevamente, por el quirófano para realizar un recambio de prótesis. “TINI FUE INTERVENIDA QUIRÚRGICAMENTE HOY: fue por un recambio de prótesis a un año de habérselas colocado”, indicó, generando un fuerte impacto en redes.

De acuerdo a los trascendido, Stoessel ingresó a la Clínica Zabala, en horas tempranas del domingo, bajo un estricto operativo de seguridad y privacidad; la cirugía estaba pautada para las 10 de la mañana y se habría desarrollado sin complicaciones; durante todo el proceso, la artista estuvo acompañada por su pareja, el futbolista Rodrigo De Paul, quien se mantuvo cerca de ella antes y después del procedimiento.

Hasta el momento, no hubo un comunicado oficial por parte de la cantante ni de su entorno, lo que mantuvo el hermetismo en torno a los motivos exactos de la intervención; tampoco se confirmó si el recambio de prótesis respondió a una cuestión estética, a una incomodidad física o a una indicación médica habitual dentro de este tipo de cirugías.

