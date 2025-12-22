Your browser doesn’t support HTML5 audio
Tini Stoessel volvió a quedar en el centro de la escena y, en esta oportunidad, no por un lanzamiento musical ni por una aparición pública, sino por una intervención quirúrgica a la que se sometió durante la mañana del domingo; la noticia se conoció apenas unas horas después de que la artista compartiera escenario con “Miranda!” el sábado por la noche, lo que despertó sorpresa entre sus seguidores.
La cantante ingresó a una clínica privada de la Ciudad de Buenos Aires para realizarse una cirugía considerada secundaria y programada; el procedimiento se llevó a cabo en el mismo establecimiento donde, un año atrás, se había sometido a una cirugía de aumento mamario, dato que, rápidamente, orientó las especulaciones sobre el motivo de esta nueva intervención.
La primicia fue revelada por el periodista Fede Flowers, quien expresó, a través de su cuenta de “X”, que la artista había pasado, nuevamente, por el quirófano para realizar un recambio de prótesis. “TINI FUE INTERVENIDA QUIRÚRGICAMENTE HOY: fue por un recambio de prótesis a un año de habérselas colocado”, indicó, generando un fuerte impacto en redes.
De acuerdo a los trascendido, Stoessel ingresó a la Clínica Zabala, en horas tempranas del domingo, bajo un estricto operativo de seguridad y privacidad; la cirugía estaba pautada para las 10 de la mañana y se habría desarrollado sin complicaciones; durante todo el proceso, la artista estuvo acompañada por su pareja, el futbolista Rodrigo De Paul, quien se mantuvo cerca de ella antes y después del procedimiento.
Hasta el momento, no hubo un comunicado oficial por parte de la cantante ni de su entorno, lo que mantuvo el hermetismo en torno a los motivos exactos de la intervención; tampoco se confirmó si el recambio de prótesis respondió a una cuestión estética, a una incomodidad física o a una indicación médica habitual dentro de este tipo de cirugías.
Leé más notas de La Opinión Austral
Noticias relacionadas
Hallaron muerto al actor de “The Wire”, James Ransone
Wanda Nara puso en venta su ropa: ¿Cuánto cuestan sus prendas?
Tras de la pelea en Párense de Manos, el nieto de Carlos Monzón le pidió ser novios a Julieta Rossi, la ex de Fernando Báez Sosa
Se filtró quiénes son los famosos convocados a “Gran Hermano: Generación Dorada”
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario