Durante el programa “Sálvese quien pueda” (América TV), Yanina Latorre lanzó una verdadera bomba sobre el casting de la nueva edición de “Gran Hermano: Generación Dorada”: la conductora reveló que, el entorno de Wanda Nara, tendrá presencia en la casa.

“Una de las primeras personas que está convocada y, que está muy avanzada, es Kennys Palacios, el peluquero, maquillador, amigo de Wanda Nara”, comenzó diciendo la conductora.

Ante esto, Majo Martino lanzó una advertencia al definirlo como “Muy tejedor, pero muy mentiroso”, aunque, Latorre, fue contundente: “Para Gran Hermano sirve”.

Tras esta confesión, Yanina continuó con los famosos convocados. “Segundo confirmado: Alex Caniggia”, asegurando que “para mí, es un chico reality”. Finalmente, completó el podio de primicias con un nombre histórico: “Tercera persona que está tratando de entrar y avanzó bastante, fue aprobada, la llamaron, es una mujer reality, salió de un reality, es quilombera, muy quilombera: Samanta Farjat“.

Samanta, que nada tiene que ver con Marian Farjat (exjugadora del reality), es una figura mediática histórica de los años 90; se hizo famosa por el “Caso Coppola”; es una “mujer reality” pionera, pero de los programas de chimentos y tribunales de aquella época.

Santiago del Moro confirmó que se involucró sentimentalmente con una participante de GH

Del Moro confirmó que, el reality, comenzará el 2 de febrero del 2026 y que estará más picante que nunca.

“Hace cuatros, cinco meses estamos preparando la nueva temporada, lo llamamos “generación dorada” porque es el formato más importante de la historia de la televisión y cumple 25 años desde que se hizo aquella primera edición con Soledad Silveyra y, esta vez, tiene la potestad de invitar personas a participar”, contó en el programa “A la Barbarossa” (El Trece).

En medio de la entrevista, Analía Franchín aprovechó para preguntarle algo al conductor y logró una sorprendente confesión. “¿Alguna vez te involucraste, sentimentalmente, con un participante? O sea, ¿que te dolió que saliera?”, le consultó la panelista.

Sin dudarlo, Del Moro asintió, e, indicó: “Sí, con Furia; me imaginé saliendo de la mano con ella de la casa y no se dio; ganó Bauti (Mascia), en buena ley ganó, pero la tengo en un lugar especial de mi corazón”.

Luego, Franchín fue por más, y, le preguntó: “¿Alguna vez votaste?”. Con total sinceridad, Santiago, respondió: “No, eso no; mis hijas, sí”.

