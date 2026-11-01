Marcela Tinayre festejó su cumpleaños con una fiesta de disfraces en su casa; desde las primeras horas de la tarde, comenzaron a llegar familiares y amigos para acompañarla en la celebración, que tuvo entre sus primeras invitadas a Mirtha Legrand y Juana Viale.

La presencia de Legrand tuvo un significado especial: se trató de su primera salida pública desde que recibió el alta médica el pasado 6 de octubre, luego de permanecer 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei por una neumonía bacteriana; la conductora llegó en auto y se mostró sonriente al saludar a quienes la esperaban en el lugar.

Para la ocasión tan especial, lució un conjunto en tonos rosados, con estampa floral y aros llamativos; por su parte, Juana Viale fue fotografiada al arribar a la propiedad con un look más relajado, compuesto por un top negro, pantalones amplios estampados en blanco y rosa y zapatillas blancas.

Entre los invitados que se acercaron durante la tarde también estuvieron Ámbar de Benedictis, bisnieta de Mirtha y nieta de Marcela, y Teté Coustarot, quien se sumó al encuentro.

Durante la tarde dijeron presente Gabriel Oliveri, Mariana Gallego y su marido, Mauricio D’Alessandro; también, se acercaron el empresario Martín Cabrales junto a su pareja, Dora Sánchez, Alejandro Veroutis y Amalia Idoyaga Molina, amiga histórica de Mirtha.

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