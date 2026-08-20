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En el marco de la 23° edición del Council of the Americas, que se desarrolla este jueves en Buenos Aires, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, dialogó con La Opinión Austral sobre la agenda energética, los reclamos de la provincia ante el Gobierno nacional y las oportunidades de desarrollo para la región.

El encuentro reúne a funcionarios, gobernadores, empresarios e inversores para analizar las perspectivas económicas y políticas del país y cuenta con la cobertura especial de La Opinión Austral, a cargo de las periodistas Laura Morales y Camila Ferrer Pose.

Uno de los principales temas de la entrevista fue el futuro del régimen energético y la discusión que atraviesa a las provincias patagónicas. Consultado por el debate en torno a los subsidios para las zonas cálidas y una eventual modificación del mapa de la zona fría, Torres diferenció las discusiones y anticipó que los gobernadores analizarán una posición común.

“Yo creo que son dos cosas distintas, una es la energía eléctrica y otra discusión es el gas, nosotros vamos a tener una reunión con el bloque hoy para deliberar sobre el proyecto y tomar una decisión en general y también en particular, porque es un proyecto que tiene distintas aristas”, indicó y aseguró que “Nadie puede decir que la Patagonia no es zona fría, así que eso está fuera de discusión, pero el resto obviamente vamos a tener una mirada solidaria con los colegas para ver cuál es la posición de ellos”.

Futaleufú y el reclamo por el poder concedente

La discusión energética tiene para Chubut un capítulo particular en torno al Complejo Hidroeléctrico Futaleufú, ubicado sobre el río homónimo, cerca de Trevelin y Esquel. La central, construida entre 1971 y 1978, tiene un papel estratégico en el abastecimiento energético provincial y está vinculada a la actividad de Aluar en Puerto Madryn.

La Represa Hidroeléctrica quedó en el centro de una disputa política, jurídica y empresarial luego del vencimiento de su contrato original y las prórrogas otorgadas por la Secretaría de Energía. El Gobierno nacional todavía no definió cómo será el proceso para la futura concesión, mientras el interés atribuido al Grupo Neuss, a través de Edison Energía, reactivó el debate sobre quién administrará el complejo.

En paralelo, Chubut reclama mayor participación en el manejo de la central, en el canon por el uso del recurso hídrico y en las regalías.

Al respecto, Torres señaló que se trata de “una discusión que en dos o tres meses, ya se va a tener que dar. Nosotros estamos convencidos que la Constitución es clara, los recursos son de las provincias y el poder concedente tiene que ser Chubut”.

“Es una hidroeléctrica que hoy tiene una función muy importante en la provincia para una industria electrointensiva como es Aluar”, agregó-

El reclamo ya fue llevado al ámbito judicial, aunque Torres dejó en claro que su intención es evitar que el conflicto termine resolviéndose exclusivamente por esa vía.

“Esa discusión nosotros la llevamos a la Justicia, nos dieron la potestad, nos dieron la posibilidad de llevar el reclamo a la Corte y ojalá no tenga que ser la Justicia el árbitro y podamos generar un acuerdo con el Gobierno para que los chubutenses seamos los que recuperemos el poder concedente de nuestros recursos, en este caso el hidroeléctrico”.

Recursos naturales y una oportunidad para Argentina

El escenario internacional, marcado por la volatilidad energética, los cambios arancelarios y la demanda de materias primas, fue otro de los ejes de la conversación. Torres consideró que Argentina atraviesa una oportunidad que debería traducirse en inversión y empleo.

“Nosotros tenemos una oportunidad histórica, nadie puede celebrar un conflicto bélico, nadie puede alegrarse por eso, pero sí tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como país de entender que los valores de algunos commodities que tenemos nosotros y que demanda el mundo están por encima de la media y eso son muchas divisas para nuestro país”.

La discusión, según el gobernador, pasa ahora por el destino de esos recursos y por la capacidad del país para transformar las ventajas naturales en una estructura productiva más amplia. “Lo que hay que definir ahora es cómo hacemos de esa riqueza agregado de valor para generar más trabajo, para dinamizar la economía, que es una discusión que estoy convencido que se va a dar en el cortísimo plazo”, señaló.

En ese contexto ubicó también a los proyectos vinculados con el consumo intensivo de energía y la expansión de la infraestructura eléctrica. “Lo mismo pasa con la industria electrointensiva en el caso de los datacenters, que hay un debate que se torna muchas veces alrededor de dogmas ideológicos cuando en realidad tenemos que discutir la infraestructura”.

La condición para aprovechar esas inversiones, sostuvo, requiere ampliar la capacidad energética disponible. “Si podemos tener más infraestructura energética y más líneas de alta tensión, sería absurdo no aprovechar esa oportunidad”, apuntó.

Torres respaldó la eliminación de las PASO y pidió una reforma electoral de largo plazo

El mandatario chubutense también fue consultado sobre la eliminación de las PASO. Torres defendió la decisión adoptada en su provincia y sostuvo que la discusión nacional debe plantearse como una reforma integral y no como una modificación circunstancial vinculada a una elección.

“Tenemos que ser consecuentes con lo que cada uno profesa”, señaló.

En Chubut, recordó, se eliminaron las PASO y se implementó un nuevo código electoral con boleta única de papel. Para Torres, el objetivo debe ser avanzar hacia un sistema electoral “más amigable” y transparente.

“La discusión tiene que ser a largo plazo, no parchar por una elección”, concluyó.