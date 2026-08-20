Durante la 23° edición del Council of the Americas, que se desarrolla este jueves en Buenos Aires, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se refirió a la situación del sistema financiero y a las medidas que están implementando los bancos frente a las dificultades que atraviesan distintos sectores de la economía.

La Opinión Austral estuvo presente en el Alvear Palace Hotel, con una cobertura exclusiva de la periodista Laura Morales y la fotógrafa Camila Ferrer Pose.

En este sentido, Santilli señaló que mantuvo un encuentro con el ministro de Economía, Luis Caputo, en el que analizaron el comportamiento del sector financiero y las herramientas que se están aplicando para atender la situación de empresas y sectores productivos.

Santilli destacó que la mora “se detuvo”

El jefe de Gabinete aseguró que uno de los principales indicadores que comienza a mostrar una mejora es la morosidad. “La mora se detuvo”, afirmó al describir el escenario que observa en distintas jurisdicciones y entidades bancarias.

En ese sentido, sostuvo que el sistema financiero está avanzando en procesos de reestructuración de deudas que podrían generar alivio para empresas y sectores productivos afectados por las condiciones financieras.

“En la reestructuración que está haciendo el sector privado creo que va a llevar alivio”, expresó Santilli, al remarcar el rol que están teniendo los bancos en esta etapa.

Las tasas de interés y el escenario financiero

Consultado por las elevadas tasas de interés que todavía enfrentan empresas y consumidores, Santilli reconoció que continúan siendo un motivo de preocupación, aunque planteó que el escenario actual debe analizarse teniendo en cuenta la situación de la que partió la economía argentina.

“Las tasas son muy altas de los bancos”, admitió. Sin embargo, recordó que las condiciones financieras actuales son consecuencia de un proceso inflacionario que alcanzó niveles extremadamente elevados.

“Vienen del 211% de inflación”, señaló, en referencia a la inflación acumulada durante 2023, cuando la economía atravesó uno de los períodos de mayor deterioro macroeconómico de los últimos años.

Según explicó, muchas personas y empresas tomaron préstamos en aquel contexto y actualmente enfrentan una realidad diferente, con tasas que, aunque todavía considera elevadas, se encuentran por debajo de los niveles registrados durante aquella etapa.

“Hoy con unas tasas mucho más bajas, no lo que deseáramos, deseáramos que fueran más bajas aún, el sector financiero está reestructurando”, afirmó.

El Gobierno sigue de cerca las reestructuraciones

Santilli también destacó que estos procesos no se limitan a un sector o una jurisdicción específica. Según indicó, observa movimientos similares en diferentes provincias y entidades financieras.

“Lo estoy viendoen Santa Fe, lo veo en la Ciudad de Buenos Aires, en varias provincias y en varios bancos”, sostuvo.

Para el funcionario, el proceso de reestructuración que lleva adelante el sector privado puede contribuir a mejorar las condiciones para quienes actualmente enfrentan dificultades para afrontar sus compromisos financieros.

En este marco, aseguró que el proceso “se lo están trabajando” y que, por el momento, el sistema financiero está avanzando en la búsqueda de soluciones.

Ante la consulta sobre si el Gobierno analiza implementar medidas específicas para acompañar al sector financiero y productivo, Santilli descartó plantear el escenario en términos de un rescate.

De esta manera, el jefe de Gabinete puso el foco en las herramientas que actualmente están utilizando las propias entidades financieras para reestructurar obligaciones y contener los niveles de morosidad.

Santilli habló sobre la mesa con La Libertad Avanza

Durante el contacto con la prensa, Santilli también fue consultado por el funcionamiento de la mesa política con La Libertad Avanza y los próximos pasos de ese espacio.

“Bien, vamos a trabajar”, respondió brevemente el jefe de Gabinete, al confirmar la continuidad de las conversaciones.

Las declaraciones de Santilli se produjeron en el marco del Council of the Americas, uno de los principales encuentros empresariales y políticos del país, que reúne a referentes del sector público y privado para analizar el escenario económico y las perspectivas de inversión en Argentina.