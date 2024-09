Tras anuncio de veto de Milei, Cristina Kirchner afirmó: “Pocos mediocres criticaron a las universidades” Así lo expresó la exmandataria durante una conferencia en la Universidad Nacional del Oeste. Felicitó a los senadores que apoyaron la Ley de Financiamiento Universitario.

Luego de que el presidente Javier Milei confirmara que vetará la Ley de Financiamiento Universitario aprobada este viernes en el Senado, Cristina Fernández de Kirchner defendió el proyecto y aseveró: “Muy poquitos mediocres han criticado a las universidades”.

Estas declaraciones de la expresidenta tuvieron lugar en la Universidad Nacional del Oeste (UNO), donde brindó una clase magistral titulada “Sigue siendo la economía bimonetaria, estúpido”, frase dedicada al primer mandatario.

En el comienzo de su discurso, Fernández de Kirchner felicitó a los legisladores que aprobaron la Ley de Financiamiento Universitario y luego se refirió a la situación económica. “En febrero advertimos que el problema era la economía bimonetaria, la falta de dólares y que frente al endeudamiento en dólares tomado del macrismo esto iba a empeorar”, apuntó.

En ese sentido, con un mensaje al presidente, afirmó: “No significa que uno tenga como bandera el déficit fiscal o piense que es lo mejor que le puede pasar a un país”.

Al valorar la actualización del presupuesto universitario, sostuvo: “Muy poquitos mediocres han criticado a las universidades, el conurbano bonaerense o la creación de universidades, es porque realmente siempre han visto al país desde el helicóptero o por el espejo retrovisor y no han comprendido las realidades diversas y profundas que tiene nuestro país”.

Por otro lado, reclamó que el jefe de Estado “largue a Milton Friedman, largue la escuela austríaca, cace el manual argentino y siéntese a administrar”.

Cristina advirtió de todos modos que con Milei es “una de cal y una de arena” porque le reconoció que consiguiera que “saquen” a Rodrigo Valdés del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, que según dijo “parece que no era muy amigo de la Argentina” y que, añadió, le hubiera “gustado” que en ese aspecto “ese empeño lo hubieran tenido otros”.

No obstante, criticó el plan económico del líder de La Libertad Avanza al asegurar que “la gracia está en que la gente coma y que puedas administrar el Estado también” porque, dijo, el hecho de que “se mueran todos de hambre y a vos te sobre la plata es fantástico”.

“No pagando deudas, ahogando a provincias, no haciendo obras públicas ni hospitales… así cualquiera”, planteó Fernández de Kirchner, quien aseveró que su gobierno “completó un ciclo del 2003 al 2008 de superávit fiscal con crecimiento e inclusión social”.

Sostuvo que hay “dos versiones” del ministro de Economía, Luis Caputo, al recordar el paso del funcionario por el gobierno de Mauricio Macri.

“Vienen dos versiones”, dijo la exvicepresidenta acerca del ministro, al señalar que “´Toto Caputo 1” fue el que durante la administración de Cambiemos tomó deuda por “100 mil millones de dólares” con un bono a “100 años” y luego promovió el acuerdo con el FMI para “poder financiar la fuga de capitales”.

Posteriormente criticó al Presidente porque “como no consiguió los dólares para la dolarización que había prometido, sueña con la competencia de monedas”. Esto es, explicó, que la clase media “saque los dólares que tiene encanutados” para pagar sus gastos corrientes y deudas y “remonetizar” Argentina.

“Basta de engañar” a los “pibes” con el discurso de que Argentina hace 100 años era una potencia, y afirmó que el país en ese entonces era un “desastre”.

“Éramos un desastre hace 100 años. Si estábamos tan bien por qué te creés que vino el peronismo”, insistió la exmandataria, que antes había expuesto que “todos los países de la región están creciendo y nosotros vamos para atrás”.

En tanto, atribuyó el triunfo electoral de Milei a un “fracaso de la educación argentina”. Y planteó: “Si la educación argentina hubiera podido llegar a todos los rincones, en historia y formación, estas cosas no podrían estar pasando, no podría venir un lunático a decirnos cosas que no sucedieron, que son mentira y que no existen”.

Asimismo, consideró que la “tarea” que tiene por delante la CGT es “pedir y exigir que los trabajadores en relación de dependencia del primer tramo cobren igualmente que los trabajadores informales de la Asignación Universal por Hijo (AUH)”.

