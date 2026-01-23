Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei regresó esta mañana al país después de varios días en Suiza, donde disertó en el Foro Económico de Davos y participó de la firma del acta constitutiva del Consejo de Paz creado por su par estadounidense, Donald Trump.

La delegación presidencial aterrizó a las 6.26, luego de una escala técnica en la Isla Gran Canaria tras salir de Zúrich. Desde Presidencia informaron que el mandatario se encuentra en la quinta de Olivos, donde permanecerá para cumplir con una serie de audiencias privadas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, uno de los integrantes de la comitiva junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación), señaló que ya está en funciones en el Palacio de Hacienda.

Durante su paso por Davos, el líder libertario no solo expuso en el Foro Económico, sino que aprovechó la oportunidad para expresar su sintonía ideológica y política con el gobierno de Estados Unidos.

Escoltó al presidente republicano en la firma del acta que formalizó el organismo dedicado a la paz mundial e intercambió palabras con el secretario de Estado, Marco Rubio. También destacó la intervención de la administración republicana en Venezuela.

Tras su retorno, Javier Milei retomará la agenda local, que incluye una visita a Mar del Plata el martes 27 de enero, donde participará en La Derecha Fest y recorrerá el centro de la ciudad costera.

En paralelo, la mesa política se reunirá el lunes para definir los mecanismos de obtención de votos que le permitan aprobar la Reforma Laboral y los proyectos enviados para tratamiento durante las sesiones extraordinarias.

