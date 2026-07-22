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La derrota frente a España en la final del Mundial 2026 no solo marcó el final del sueño de la Selección Argentina de conquistar el bicampeonato del mundo. También podría representar el cierre del ciclo de varios de los futbolistas más importantes de la era de Lionel Scaloni, un proceso que conquistó cuatro títulos en apenas cinco años y devolvió a la Albiceleste a la cima del fútbol mundial.

Con la mira puesta en la Copa del Mundo de 2030, el recambio generacional comenzará a tomar protagonismo. Varios referentes llegarán con una edad avanzada para la próxima cita mundialista y todo indica que este fue su último torneo con la camiseta argentina.

Los nueve jugadores que difícilmente lleguen al Mundial 2030

El caso más emblemático es el de Lionel Messi. El capitán ya había adelantado durante el Mundial 2026 que esta sería su última participación en una Copa del Mundo y, con 43 años en 2030, su presencia está prácticamente descartada.

En el arco también se avecina una renovación importante. Emiliano “Dibu” Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso llegarían con 36 años o más al próximo Mundial, por lo que el cuerpo técnico comenzará a preparar a la nueva generación de arqueros.

En defensa, Nicolás Otamendi ya confirmó que esta fue su última Copa del Mundo, mientras que Nicolás Tagliafico alcanzaría los 37 años en la próxima edición. La mitad de la cancha también perdería experiencia. Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso tendrán entre 34 y 36 años para 2030 y aparecen como los otros futbolistas que cerrarían su etapa mundialista.

Nicolás Otamendi se despidió de la Selección Argentina.

En total, los nueve jugadores que podrían haber disputado su último Mundial con la Selección son:

Lionel Messi.

Emiliano Martínez.

Gerónimo Rulli.

Juan Musso.

Nicolás Otamendi.

Nicolás Tagliafico.

Leandro Paredes.

Rodrigo De Paul.

Giovani Lo Celso.

Los jugadores que aparecen como el recambio de la Selección Argentina

Con varios referentes cerca del final de su ciclo, la renovación ya comenzó y Lionel Scaloni cuenta con una importante base de futbolistas jóvenes que podrían asumir un mayor protagonismo rumbo al Mundial 2030.

Los candidatos para el arco

La mayor competencia estará bajo los tres palos. Uno de los principales proyectos es Santiago Beltrán, arquero de River, que ya trabajó junto a la Selección durante el Mundial 2026. También aparecen como alternativas Facundo Cambeses, habitual convocado por Scaloni, y Agustín Rossi, de Flamengo, ambos con experiencia en el fútbol internacional.

Santiago Beltrán podría ser el sucesor de Dibu Martínez.

Las alternativas en defensa

Para reemplazar a Nicolás Otamendi, uno de los nombres que asoma es Leonardo Balerdi, quien no pudo disputar el Mundial 2026 por lesión. A ellos se suman dos defensores que vienen siendo seguidos de cerca por el cuerpo técnico: Aaron Anselmino y Valentín Gómez.

En el lateral izquierdo, además de Facundo Medina, que ya ocupó ese lugar durante el Mundial, aparecen como proyectos Mateo Del Blanco y el juvenil Simón Escobar, una de las grandes promesas de las divisiones inferiores argentinas.

Simón Escobar, una de las promesas de la Selección Argentina.

El recambio en el mediocampo

Para ocupar los lugares que podrían dejar Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, la Selección cuenta con varias opciones de presente y futuro. Entre los principales candidatos aparecen Alan Varela, Equi Fernández, Enzo Barrenechea, Máximo Perrone y Milton Delgado, todos con edad ideal para llegar en plenitud al Mundial 2030.

Máximo Perrone podría ser una fija en la Selección.

El desafío de suceder a Lionel Messi

Reemplazar a Lionel Messi será, probablemente, el mayor desafío de la próxima etapa de la Selección Argentina. Aunque su legado es imposible de igualar, la Albiceleste cuenta con varios futbolistas jóvenes que ilusionan de cara al futuro. Nicolás Paz, quien ya fue su relevo durante el Mundial 2026, parte con ventaja, aunque también aparecen nombres como Matías Soulé, Franco Mastantuono, Claudio Echeverri y Valentín Carboni.

Nico Paz, el heredero de Messi.

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