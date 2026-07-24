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El Mundial 2026 dejó en evidencia que el recambio generacional del fútbol ya está en marcha. Si bien figuras consagradas como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane y Cristiano Ronaldo volvieron a acaparar la atención durante el torneo, una nueva camada de jóvenes talentos comenzó a ganarse un lugar entre los protagonistas del máximo certamen de selecciones.

Con el Mundial 2030 ya en el horizonte, varios futbolistas menores de 23 años aparecen como candidatos a liderar a sus selecciones durante el próximo ciclo mundialista. En este sentido, en su página web, FIFA destacó a 25 futbolistas, con la particularidad de que dos son argentinos. A continuación, el listado y los fundamentos del ente regulador del fútbol internacional por la elección de cada uno.

Yan Diomandé (Costa de Marfil)

Yan Diomandé, jugador de Costa de Marfil.

Yan Diomandé es uno de los delanteros africanos más destacados de su generación. En muy poco tiempo, el extremo dio el salto de las divisiones juveniles a la Bundesliga y a la selección de Costa de Marfil. Debutó con la absoluta en octubre de 2025 y, con 19 años, fue uno de los jugadores más jóvenes del Mundial 2026.

Diomandé combina una velocidad enorme con gran habilidad para el uno contra uno y llegada directa al arco. El DT Emerse Faé destacó tempranamente lo natural que resultó su integración al equipo. De cara a 2030, Diomandé podría convertirse, junto a otros jóvenes referentes, en el rostro de una nueva generación marfileña y liderar a los Elefantes en su regreso a la escena mundialista.

Désiré Doué (Francia)

Desire Doué, jugador francés.

Désiré Doué ya demostró en la Copa Mundial 2026 el impacto que puede tener al máximo nivel. Aunque compartió minutos por la banda izquierda con Bradley Barcola, el delantero francés convirtió en el partido de grupos ante Noruega y dio una asistencia tanto en octavos como en cuartos de final.

Doué combina dinamismo, picardía futbolística y gran habilidad para el desborde, con una eficacia goleadora que va en aumento. De cara a 2030, podría pasar de ser una pieza de enorme talento en el plantel francés a convertirse en una de sus figuras centrales. En un equipo con tradición de gran talento y competencia interna feroz, eso ya representaría un salto notable.

Estêvão (Brasil)

Estevao, jugador brasileño.

Brasil suele producir delanteros extraordinarios, y Estêvão es una de las grandes promesas de la próxima generación. El delantero, de gran habilidad, resulta casi imposible de anticipar en situaciones de uno contra uno. Tiene velocidad, buen manejo cercano del balón y la valentía de buscar soluciones poco convencionales incluso bajo presión.

Tras la sorpresiva eliminación de Brasil en octavos de final ante Noruega, la Seleção necesariamente inicia una nueva etapa de reconstrucción, y Estêvão podría asumir un rol clave en ella. En 2030 tendrá apenas 23 años, pero ya debería contar con varias temporadas de experiencia en el fútbol europeo de élite. Se perdió el Mundial 2026 por problemas físicos.

Arda Güler (Turquía)

Arda Guler, jugador turco.

La Copa Mundial 2026 fue decepcionante para Turquía, pero Arda Güler ya dejó entrever su enorme potencial incluso en Norteamérica. El mediocampista ofensivo tiene una pierna izquierda excepcional, gran visión de juego y la capacidad de resolver partidos tanto como asistidor como goleador.

De cara a 2030, es probable que el juego turco esté aún más orientado hacia él. Güler tendrá 25 años, una etapa de la carrera en la que un armador de gran proyección suele convertirse en un verdadero líder. Claro que, como para todas las selecciones, la condición previa es que Turquía logre clasificarse nuevamente a la fase final.

Gilberto Mora (México)

Gilberto Mora, jugador mexicano.

Con 17 años, Gilberto Mora fue el jugador más joven de la Copa Mundial 2026 y, además, fue titular en instancias de eliminación directa. Solo Pelé fue más joven al disputar un partido de Mundial desde el arranque tras la fase de grupos.

Mora tendrá apenas 21 años al comienzo del Mundial 2030, pero para entonces ya podría ser una de las piezas fundamentales de la selección mexicana. Su temprano debut mundialista demostró que sabe manejar la presión del escenario internacional, una base importante para su próximo salto de nivel.

Nico O’Reilly (Inglaterra)

Nico O’Reilly, jugador inglés.

Nico O’Reilly fue uno de los jóvenes más destacados de la Copa Mundial 2026. Formado originalmente como mediocampista, el inglés convenció en el lateral izquierdo y fue parte clave del camino de los Three Lions hasta semifinales. Su despliegue físico y su vocación ofensiva lo convirtieron en una opción valiosa dentro de un plantel ya de por sí muy talentoso.

La gran virtud de O’Reilly es su versatilidad: puede jugar tanto por la banda como en el centro, combinando calidad técnica con presencia física. De cara a 2030, el juvenil polivalente podría transformarse en pieza fija del once titular inglés.

Nico Paz (Argentina)

Nico Paz, el heredero de Messi.

Argentina deberá prepararse, probablemente en los próximos años, para un futuro sin Lionel Messi. Nico Paz es uno de los jugadores que podría protagonizar esa transición. El mediocampista ofensivo destaca por su creatividad, seguridad con el balón y peligro de gol: en la temporada 2025/26 de la Serie A convirtió doce goles y dio siete asistencias con el Como.

Paz no es un sucesor directo de Messi -esa expectativa no sería ni realista ni útil-, pero sí tiene la calidad para ser una pieza determinante en el juego ofensivo de la Albiceleste en el futuro. En 2030 tendrá 25 años y podría asumir, en la mejor edad futbolística, el rol más importante de su carrera hasta el momento.

Jonas Urbig (Alemania)

Jonas Urbig, arquero alemán.

Alemania atraviesa un cambio de era en el arco. Manuel Neuer se retiró, Oliver Baumann tendrá 40 años en 2030 y Marc-André ter Stegen, 38. Uno de los grandes candidatos a ser el futuro arquero titular es Jonas Urbig, quien ya viajó al Mundial 2026 como cuarto arquero de la selección alemana, aunque no formó parte de la lista oficial de 26 jugadores.

A nivel de clubes, en el Bayern de Múnich, Urbig ya comparte responsabilidades con Neuer, sumando experiencia al máximo nivel y demostrando su nivel en varias ocasiones. Hasta el final de la temporada 2025/26 disputó un total de 32 partidos oficiales con el equipo bávaro. Si logra consolidarse también en la selección, podría heredar en 2030 el gran legado de Neuer y liderar como arquero de garantías a un nuevo equipo alemán.

Luka Vušković (Croacia)

Luka Vušković, jugador croata.

Luka Vušković tiene todo para convertirse en la próxima gran figura defensiva de Croacia. El defensor central, que tras una temporada 2025/26 muy exitosa a préstamo en el Hamburgo pasó del Tottenham al Brighton luego del Mundial 2026, fue uno de los jugadores más jóvenes de todo el torneo, con apenas 19 años.

A pesar de su altura, Vušković no depende solo de su físico y su juego aéreo: es valiente en la salida con el balón, tiene notable peligro de gol y una madurez llamativa para su edad. Tras la posible salida de varios referentes croatas, su protagonismo debería seguir creciendo. En el Mundial 2030 podría presentarse ya como el jefe de una defensa renovada.

Lamine Yamal (España)

Lamine Yamal, figura de España.

Ningún jugador representa hoy el futuro del fútbol mundial de forma tan clara como Lamine Yamal. El extremo marcó el camino de España hacia el título del Mundial 2026 con su creatividad y sus gambetas. En el momento del triunfo todavía era adolescente, pero ya era uno de los principales generadores de juego del equipo.

Lo más sorprendente: en el Mundial 2030, que se disputará en casa, Yamal tendrá apenas 22 años, pero para entonces ya podría contar con años de experiencia en grandes torneos. Tras conquistar el título en Norteamérica, tiene ante sí la oportunidad de convertirse definitivamente, ante su propia gente, en la figura determinante de toda una generación futbolística.

Los otros futbolistas a seguir

Con la inclusión de Franco Mastantuono, FIFA destacó a otros 14 jugadores que deben ser seguidos de cerca para el próximo Mundial. Los mismos son: Pau Cubarsí, Dean Huijsen (ambos de España), Franco Mastantuono (Argentina), Endrick (Brasil), Warren Zaïre-Emery (Francia), Ibrahim Mbaye (Senegal), Kenan Yıldız (Turquía), Keisuke Goto (Japón), Jun-ho Bae (República de Corea), Lennart Karl, Tom Bischof, Assan Ouédraogo (todos de Alemania), Tyler Bindon (Nueva Zelanda), Nestory Irankunda (Australia).

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