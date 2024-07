Tras las denuncias contra Pedro Brieger, “Luli” Trujillo se solidarizó con las víctimas: “Me da culpa no haber hecho algo” La periodista de C5N sostuvo que el especialista en política internacional tuvo un “accionar sistemático” durante 30 años y le exigió disculpas públicas. Adelantó además que “hoy son 19 las denunciantes, pero mañana pueden ser más” .

La periodista de C5N Luli Trujillo se solidarizó con sus colegas que denunciaron al especialista en política internacional Pedro Brieger por acoso sexual.

“Es a título personal pero sé que lo comparten colegas y compañeros de C5N. En lo personal me angustia un montón lo que estamos conociendo y me da culpa no haber hecho algo con la información que tuve, como muchas tuvimos a lo largo de los años”, comenzó diciendo Trujillo en el programa De Una.

La periodista remarcó su acompañamiento “a las víctimas, que hablan cuando pueden” y sostuvo que Brieger tuvo un “accionar sistemático” de “acoso sexual, abuso de poder, de hostigamiento y exhibicionismo durante 30 años”.

Adelantó además que “hoy son 19 las denunciantes, pero mañana pueden ser más” y dijo que espera una “disculpa pública” de Brieger.

Más temprano, la Asociación Periodistas Argentinas presentó el “Informe Cultura del Acoso: Punto y Aparte” en el Senado de la Nación, y consideró “imprescindible” que Brieger pida “disculpas públicas”, luego de que 19 colegas mujeres lo denunciaran por propasarse con ellas.

La conferencia fue encabezada por las periodistas Nancy Pazos y Agustina Kämpfer, quien también sufrió situaciones de acoso de su parte, donde compartieron la investigación que incluye 19 casos de ex compañeras que señalan al periodista como acosador, en las diferentes radios y canales donde trabajó.

En voz de las propias víctimas, se buscó dar “una propuesta de abordaje para desarmar la maquinaria” en la cual se exige las disculpas del denunciado “en cada uno de los medios donde acosó a sus compañeras”, además de la judicialización del caso.

“Acá hicimos un pedido muy concreto. La reparación judicial termina haciendo una multa. El pedido de disculpas por parte de él es lo que necesitamos y que, también, los lugares donde trabajó lo reconozcan. Muchas hablamos en el momento y no fuimos escuchadas.

Ahora hicimos un trabajo periodístico de investigación, para poner los casos a la luz en este informe, que será presentado a cada una de las instituciones y en las radios y los canales donde trabajó. Es muy importante para todas que pida perdón públicamente”, expresó Pazos.