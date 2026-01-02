Claudia Villafañe volvió a ponerse el delantal de “MasterChef Celebrity” (Telelfe) y, su vuelta, no pasó inadvertida; la ganadora de la primera temporada del reality culinario regresó para reemplazar a Maxi López; el participante se ausentó del programa tras convertirse nuevamente en padre junto a su pareja, Daniela Christiansson; el nacimiento de su hijo, Lando, ocurrió el 31 de diciembre de 2025.

El regreso de “La Tata“, como la llamaban en el programa, impactó, rápidamente, en el ánimo del resto de los participantes; el exfutbolista, Claudio “Turco” Husaín, admitió sentir la presión de competir con una campeona, mientras que Sofi Martínez manifestó sorpresa al descubrir que estaba permitido pedir, como reemplazo, a una ganadora del certamen; por otro lado, El Chino Leunis valoró la experiencia de Villafañe y destacó el acierto de López al elegirla como suplente, recordando el apoyo que ella le brindó en etapas anteriores de la competencia; Wanda Nara también celebró su vuelta y bromeó sobre la dinámica. “Claudia pasa a ser la presidenta, porque, Maxi, es el presidente”, estableciendo a la empresaria como una nueva referencia dentro del grupo.

Para el desafío, Marixa Balli utilizó la medalla dorada obtenida, la semana anterior, para elegir a Villafañe como compañera; juntas, presentaron un plato de sorrentinos rellenos de zapallo, ricota y queso con salsa parisienne, que recibió la aprobación unánime de los jurados; la participación de Claudia reconfigura el juego en una etapa clave del reality.

La trayectoria del concurso ha visto consagrarse primero a Villafañe, seguida por Gastón Dalmau y Micaela Viciconte en ciclos posteriores; en una edición especial, Sofía Pachano resultó ganadora, consolidando la presencia de figuras reconocidas a lo largo de las distintas temporadas. La tendencia de convocar a ganadores previos como reemplazo, ante ausencias, ha añadido desafíos y nuevas dinámicas a la competencia.

A la hora del veredicto del jurado, Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular le dieron su aprobación al plato de sorrentinos rellenos de zapallo, ricota y queso con salsa parisienne; la intérprete de “La Cachaca” se mostró encantada por trabajar con la exesposa de Diego Maradona y recordó el tiempo en el que se conocieron cuando, ambas, concurrían al mismo gimnasio.

