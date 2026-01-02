Antes de que el 2025 llegue a su fin, Chayanne tuvo un tierno gesto con una de sus fanáticas; en el contexto de su gira “Bailemos Otra Vez” por Puerto Rico, el cantante protagonizó un emotivo momento que no tardó en volverse viral: visitó a una de sus seguidoras en la clínica, mientras atraviesa un cáncer, dado que la mujer se perdió su show por una recaída en la enfermedad.

El video del encuentro se volvió viral a finales de diciembre de 2025, aunque el gesto tuvo lugar, originalmente, en noviembre, tras sus presentaciones en la isla.

El encuentro más emotivo de Chayanne con una fan

Se trata de una fiel seguidora del cantante que atraviesa un momento difícil de salud debido al cáncer; ella ya tenía sus entradas compradas para ver el show del artista puertorriqueño, pero no pudo asistir debido a que tuvo que ser hospitalizada para recibir tratamiento.

Cuando Chayanne se enteró de la situación, decidió ir a visitarla al hospital; en las imágenes que circularon en redes, se ve al cantante entrando a la habitación, tomándola de la mano y conversando, con ella, de manera muy cercana y tranquila.

“Recibí la carta, y, yo dije ‘tengo que ir a saludarla’ !Qué bueno conocerte y verte aquí! Me dijeron que fueron, no sé a dónde, a una firma de autógrafos y, lo del ticket, que no pudiste ir al show”, comenzó diciendo el artista, mientras, a la fanática, se le caían las lágrimas.

En resumen, el artista le expresó lo feliz que le hacía poder saludarla personalmente, mencionando que había recibido los videos y mensajes que le enviaron sobre su caso.

Como era de esperarse, el video conmovió a sus seguidores no solo por el gesto en sí, sino por la humildad de Chayanne al dedicar tiempo fuera de los reflectores para acompañar a una fan en un momento tan vulnerable.

Cuándo se presenta Chayanne en la Argentina

Chayanne regresa a la Argentina, este año, con su gira “Bailemos Otra Vez Tour”; debido al enorme éxito de ventas, lo que inicialmente eran solo dos fechas, se convirtió en una serie de conciertos tanto en Buenos Aires como en Córdoba.

En Buenos Aires (Movistar Arena y Estadio Vélez) se presentará, principalmente, en el Movistar Arena, pero cerrará su paso por la ciudad en un estadio más grande:

24 y 25 de febrero

1, 4 y 7 de marzo

Gran cierre en marzo: el 13 en el Estadio Vélez Sarsfield.

