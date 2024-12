Tras sus dichos transfóbicos, Luciana Martínez nominó a Lourdes en Gran Hermano: “Que la eduquen afuera” La santacruceña escuchó los comentarios discriminatorios de su compañera y respondió nominándola. Además, envió un contundente mensaje.

Lourdes Ciccarone de Gran Hermano ha generado un fuerte repudio en redes sociales luego de burlarse e insultar a Luciana Martínez, la participante trans oriunda de Pico Truncado. La santacruceña, lejos de dejar pasar el ataque, respondió nominándola y enviando un contundente mensaje: “Ojalá que quede en placa y, si se va, que la eduquen afuera”.

Comentarios transfóbicos y repudio masivo

Este nuevo episodio de discriminación ocurre poco después de que Delfina De Lellis, excompañera en el reality, fuera eliminada tras sus desafortunados comentarios que causaron rechazo en la audiencia. Sin embargo, Lourdes parece no haber aprendido de la experiencia y decidió criticar a Luciana en un momento en que ambas se encontraban en la misma habitación.

Sin importar la presencia de la joven trans, Lourdes lanzó insultos frente a su grupo de amigas. “Igual, no modifica si escucha o no escucha”, acotó Keila Sosa mientras apoyaba los dichos transfóbicos de Lourdes. Acto seguido, Ciccarone imitó una actitud de Luciana al dormir y exclamó: “Hija de re mil…”. Este comportamiento fue incluso cuestionado por Martina Pereyra y la propia Keila, quienes intentaron advertirle a Lourdes que no siguiera hablando de esa manera frente a Martínez.

La reacción en redes sociales: indignación y rechazo

El video del episodio no tardó en viralizarse, generando un sinfín de comentarios negativos hacia Lourdes y su grupo. Los seguidores del programa criticaron duramente su actitud, calificándola de “maliciosa” y “bullynera”.

Algunos de los comentarios más destacados fueron:

“El requisito principal de este casting era ser bullynera de profesión, mamita querida”.

“Son malas, todo ese grupito es de malas personas, pero la peor de todas es Lourdes”.

“Lo bicha que es Lourdes, es peor que Delfina”.

“La detesto a Lourdes, se nota que es más mala que la peste”.

“A Lourdes no la quiero eliminada, la quiero presa”.

“Yo me pregunto si a los padres no les da vergüenza lo que criaron”.

La nominación de Luciana: un mensaje con impacto

Luciana Martínez, quien ha enfrentado constantes ataques dentro de la casa, demostró una vez más su fortaleza al responder mediante el juego. En el confesionario, nominó a Lourdes con un claro deseo de que quede expuesta ante la audiencia. “Ojalá que quede en placa y, si se va, que la eduquen afuera”, expresó con firmeza.

