La madrugada del sábado se transformó en una tragedia en el barrio Yapeyú, a pocas cuadras del centro de la ciudad de Córdoba. Tres menores de edad dispararon contra una vivienda ubicada en Pasaje Sanavirones al 2800 y uno de los proyectiles impactó en la espalda de Luna Rocío López, una joven de 22 años que hoy quedó parapléjica.

Según confirmaron fuentes policiales, los atacantes efectuaron alrededor de 20 disparos desde el exterior del domicilio. La víctima se encontraba dentro de la casa junto a su pareja, quien también resultó herido de manera leve en uno de sus pies. Las pericias recolectaron vainas servidas en la calle y avanzan con el análisis balístico.

Entre los apresados hay un menor inimputable y dos adolescentes que, entre ambos, suman 33 ingresos a comisarías.

Uno de los disparos dañó una vértebra de Luna y comprometió su médula ósea. Los médicos del Hospital Córdoba diagnosticaron una lesión medular irreversible que le provocó la pérdida total de sensibilidad de la cintura hacia abajo.

“La bala le dañó la médula y no va a volver a caminar”

La madre de Luna dijo que su hija no volverá a caminar.

Luna permanece internada en terapia intensiva y se encuentra consciente del cuadro que atraviesa. Su madre, Betiana Bustos, brindó un crudo testimonio sobre el estado de salud de su hija. “La bala le pegó en una vértebra y le dañó la médula. Perdió la sensibilidad del ombligo para abajo y los médicos dijeron que eso es irreversible. No va a volver a caminar”, afirmó.

La joven es madre de un bebé de 18 meses. El impacto del ataque no solo marcó su vida, sino que también dejó a toda la familia en una situación de extrema vulnerabilidad. “Ella recuerda el momento exacto en el que perdió la sensibilidad de las piernas”, relató su madre.

El origen del conflicto: una disputa por un celular

La investigación determinó que el ataque se originó por una discusión previa entre la hermana menor de Luna y su exnovio, un adolescente que integra el grupo de detenidos. El conflicto comenzó el viernes, cuando el joven reclamó el pago de un teléfono celular que, según él, se había roto.

Arma y celular secuestrados.

De acuerdo al relato familiar, ante la negativa, el adolescente se llevó una perra bulldog francés de la vivienda y comenzó una extorsión. “Pedía hasta un millón de pesos por devolverla. Mi hija le ofreció 400 mil pesos y un iPhone, pero se negó”, explicó Betiana Bustos.

Aunque la mascota regresó al domicilio horas después, la violencia escaló durante la madrugada del sábado, cuando los agresores regresaron armados y dispararon contra la casa.

Tres menores detenidos y antecedentes alarmantes

Tras el ataque, la Policía de Córdoba realizó siete allanamientos y detuvo a tres adolescentes de entre 15 y 17 años. Uno de ellos es inimputable por su edad. Según el Ministerio de Seguridad provincial, dos de los detenidos acumulan entre ambos 33 ingresos a comisarías desde 2023, en su mayoría por robos, amenazas y delitos contra la propiedad en la misma zona.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron un arma de fuego, municiones, un teléfono celular y una motocicleta con numeración suprimida que tenía pedido de secuestro judicial.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, advirtió sobre la gravedad del caso. “Estos menores ya habían sido detectados múltiples veces cometiendo delitos. El sistema en su conjunto falló y hoy una joven de 22 años quedó al borde de la muerte”, sostuvo.

Denuncian a un adulto prófugo y falta de custodia policial

La familia de Luna denunció que un hombre mayor de edad entregó las armas a los menores y también participó del ataque. “Ese hombre disparó y sigue libre. La Policía todavía no lo agarró”, aseguró la madre de la víctima.

Además, cuestionó el accionar policial posterior al hecho. “La Justicia ordenó custodia en mi casa y la comisaría no la cumplió. Me tuve que ir del barrio con mis hijos y mi nieta por miedo”, denunció.

El caso y el debate por el régimen penal juvenil

El ataque ocurrió en paralelo al debate nacional por la reforma del Régimen Penal Juvenil y la posible baja de la edad de imputabilidad. Quinteros remarcó la urgencia de una respuesta integral del Estado frente a la delincuencia juvenil.

“Un niño que delinque es el síntoma de una sociedad con el tejido social desgarrado. Si el Estado ignora esa realidad, multiplica la violencia y el abandono”, afirmó el funcionario.

Mientras la investigación avanza y la Justicia define la situación de los menores detenidos, Luna enfrenta un futuro marcado por una discapacidad permanente, consecuencia directa de una balacera que comenzó por una disputa mínima y terminó en una tragedia irreversible.