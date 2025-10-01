Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, ratificó que “entre dos y cuatro personas” aseguraron “haber visto el video” del triple femicidio narco de Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15).

“Hay por lo menos entre dos y cuatro personas que nos dicen haber visto el video”, señaló Alonso en declaraciones a La Nación+.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso.

Según el funcionario, dos testimonios indicaron que Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, “daba indicaciones” y que “se encontraba del otro lado” de la filmación, mientras otra persona registraba la escena.

“Todos estos testimonios no están inventados, es lo que ellos dijeron. El video existe”, afirmó Alonso, y agregó que “todavía falta detener a dos varones más que manejaban la camioneta Chevrolet Tracker blanca”, en la que trasladaron a las tres jóvenes desde La Matanza hasta Florencio Varela.

Para el ministro, “los celulares fueron trasladados en la Fox blanca (auto de apoyo conducido por Lázaro Víctor Sotacuro y donde estaba su sobrina Florencia Ibáñez) desde Varela hasta la Villa 21-24”.

