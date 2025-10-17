Triple femicidio en Florencio Varela: indagaron a ocho de los nueve detenidos Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron las jóvenes asesinadas en el brutal crimen que sacudió a todo el país.

Un total de ocho de los nueve acusados por el triple femicidio narco de Florencio Varela prestarán declaración indagatoria este viernes. Los tribunales de San Justo dispusieron un operativo de seguridad excepcional ante el arribo de los detenidos.

Los fiscales a cargo de la causa —Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli— encabezaron las audiencias que podrían resultar decisivas para esclarecer el brutal crimen. Los imputados citados a declarar fueron Lázaro Víctor Sotacuro, Florencia Ibáñez, Matías Agustín Ozorio, Magalí Guerrero, Ariel Giménez, Miguel Silva, Maximiliano Parra y Daniela Ibarra.

Cabe recordar que los cuerpos de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) se hallaron en una vivienda de Florencio Varela, en la intersección de Río Jáchal y Chañar, tras una investigación policial que reconstruyó su último recorrido. Las tres jóvenes, residentes en La Matanza, habían desaparecido el 19 de septiembre después de subir a un auto en La Tablada.

El papel de cada uno de los detenidos

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J” : tiene 20 años, es peruano y está señalado como el autor intelectual. Para los investigadores, integra un clan familiar que impone miedo en Perú , aunque no sería un líder de alto rango. Permanece preso en ese país bajo prisión preventiva hasta que se complete el proceso de extradición.

: tiene 20 años, es peruano y está señalado como el autor intelectual. Para los investigadores, integra un clan familiar que impone miedo en , aunque no sería un líder de alto rango. Permanece preso en ese país bajo prisión preventiva hasta que se complete el proceso de extradición. Matías Agustín Ozorio : argentino de 28 años, considerado la mano derecha de “Pequeño J”. Se cree que participó directamente en los homicidios. Fue capturado en Perú con un pedido de captura internacional y alerta roja vigente.

: argentino de 28 años, considerado la mano derecha de “Pequeño J”. Se cree que participó directamente en los homicidios. Fue capturado en Perú con un pedido de captura internacional y alerta roja vigente. Víctor Lázaro Sotacuro : de 41 años, fue arrestado en Bolivia. Se sospecha que manejó un vehículo de apoyo utilizado durante el secuestro.

: de 41 años, fue arrestado en Bolivia. Se sospecha que manejó un vehículo de apoyo utilizado durante el secuestro. Florencia Ibáñez : sobrina de Sotacuro, habría acompañado a su tío en el auto de respaldo. Las cámaras de seguridad registraron su participación y permanece detenida.

: sobrina de Sotacuro, habría acompañado a su tío en el auto de respaldo. Las cámaras de seguridad registraron su participación y permanece detenida. Miguel Villanueva Silva : propietario de la vivienda donde hallaron los cuerpos. Su domicilio figura en el asentamiento La Esperanza, el mismo barrio donde creció “Pequeño J”.

: propietario de la vivienda donde hallaron los cuerpos. Su domicilio figura en el asentamiento La Esperanza, el mismo barrio donde creció “Pequeño J”. Magalí Celeste González Guerrero : pareja de Villanueva y copropietaria de la casa. Ambos fueron apresados en un hotel alojamiento. Se presentó como arrepentida, aunque evitó mencionar nombres en su testimonio.

: pareja de Villanueva y copropietaria de la casa. Ambos fueron apresados en un hotel alojamiento. Se presentó como arrepentida, aunque evitó mencionar nombres en su testimonio. Andrés Maximiliano Parra : fue sorprendido cuando intentaba limpiar manchas de sangre con lavandina en la escena del crimen.

: fue sorprendido cuando intentaba limpiar manchas de sangre con lavandina en la escena del crimen. Daniela Iara Ibarra : se encontraba con Parra y también enfrenta cargos por encubrimiento.

: se encontraba con Parra y también enfrenta cargos por encubrimiento. Ariel Giménez: acusado de haber cavado el pozo donde fueron enterradas las jóvenes en Florencio Varela.

“Vamos a declarar nuevamente porque se reordenan los hechos. Desde el momento 1 vamos a colaborar con la investigación”, expresó Daniel Giaquinta, abogado de González Guerrero, luego de que se confirmara que a los imputados se les agregó la figura de privación ilegítima de la libertad.

De acuerdo con los fiscales, “tras ingresar al domicilio, los agresores les hicieron saber sus verdaderas intenciones (recupero de la droga presumiblemente sustraída), por lo que retienen a las víctimas en contra de su voluntad, privándolas de esta manera ilegalmente de su libertad, obligándolas a permanecer en el lugar, para lo cual fueron maniatadas y amordazadas”.

Por su parte, Diego Storto, representante de la familia de Morena Verri, pedirá que el agravante de femicidio también se aplique a las mujeres involucradas. En cuanto a los prófugos, señaló que la Justicia ya conoce sus identidades, pero por el momento prefirió no revelarlas.

