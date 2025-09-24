Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En medio de la conmoción por el triple femicidio en Florencio Varela, donde fueron hallados los cuerpos de Morena Verdi (21), Brenda del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), este miércoles a la tarde se registró un nuevo hecho violento: tirotearon la casa de la mamá de Lara, la menor de las jóvenes asesinadas.

El ataque ocurrió a plena luz del día, mientras familiares y vecinos se manifestaban para exigir justicia por las tres víctimas.

Una prima de la adolescente contó: “Tirotearon la casa de mi tía, buscando a una de mis primas. Recién llegamos y nos avisaron. La mamá de Lara está ahora en la garita con Agostina, la hermana mayor de Lara. La tienen protegida porque no sabemos qué puede pasar”.

Según detalló, dentro de la vivienda estaban los hermanos menores de Lara junto a su madre cuando comenzaron las detonaciones. La policía intervino, pero hasta el momento no se brindó información oficial sobre los responsables del ataque.

Un crimen con sello narco

El triple femicidio de Florencio Varela conmociona al país. Según el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, las jóvenes fueron engañadas por una organización narcocriminal que las invitó a una falsa fiesta.

“Algún hecho derivó en esta venganza. Fueron engañadas y allí encontraron la muerte”, afirmó Alonso en conferencia de prensa.

Tras seguir la pista de una camioneta blanca en la que las tres chicas habían subido el viernes, los investigadores llegaron hasta una vivienda en el cruce de las calles Chañar y Río Jachal, donde hallaron manchas de sangre y detuvieron a dos personas sospechadas de limpiar la escena del crimen.

Los cuerpos de Morena, Brenda y Lara fueron encontrados enterrados en esa misma propiedad. Las familias ya los identificaron y en las próximas horas se realizarán las autopsias.

La voz de Lara antes del crimen

En medio del dolor, trascendió una entrevista televisiva de Lara Morena Gutiérrez, de apenas 15 años, quien había participado en un informe del canal A24 sobre el reclamo de vecinos del barrio de Flores por el ejercicio de la prostitución en la vía pública.

En aquella nota, Lara —que se presentó bajo el nombre de Luna y dijo tener 20 años— expresó: “Estamos enojadas porque los vecinos nos sacaban fotos y nos grababan sin nuestro consentimiento. Me parece una falta de respeto”.

La adolescente negó ejercer la prostitución en la calle y explicó que ese lugar era solo un punto de encuentro para luego trasladarse a otro sitio.

Pedido de justicia

Mientras avanzan las investigaciones, familiares y amigos de las víctimas se movilizan en distintos puntos del conurbano bonaerense para reclamar Justicia por Morena, Brenda y Lara y mayor seguridad en los barrios.

El caso, que ya se investiga como un triple femicidio ligado al narcotráfico, expone una trama de violencia, vulnerabilidad y desprotección que golpea nuevamente a la sociedad argentina.