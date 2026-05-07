La presentación marcó un nuevo hito en la carrera internacional del músico de 24 años, que continúa consolidando su crecimiento global tras años de expansión dentro del rap y el trap latinoamericano.

La expectativa por la aparición de Trueno en el ciclo conducido por Jimmy Fallon era enorme y había sido anticipada por las redes oficiales del programa de la NBC. De esta manera, el artista se sumó a la lista de argentinos que pasaron por el icónico escenario estadounidense, entre ellos Nicki Nicole, Bizarrap junto a Shakira, Nathy Peluso y el dúo Ca7riel y Paco Amoroso y Nicolás Bereciartua (integrando The Black Crowes).

“Tocando el tema que le da título a su nuevo álbum, TURR4ZO, bienvenido Trueno”, anunció Fallon mientras sostenía el vinilo del disco frente a las cámaras.

En un escenario oscuro y cargado de clima urbano, Trueno apareció acompañado por su banda y abrió la performance con un sample de “Tirate un paso”, el recordado hit de Los Wachiturros. Desde allí, desplegó una puesta intensa que mezcló rap, identidad barrial y referencias a la cultura popular argentina.

La frase del “Robo del Siglo” que apuntó a la industria musical

Uno de los momentos más comentados de la noche llegó al final de la presentación. Tras los aplausos del público, Trueno se dio vuelta y mostró la espalda de su remera con una frase inspirada en el famoso mensaje dejado durante el llamado “Robo del Siglo” al Banco Río de Acassuso.

“En industria de ricachones sin armas ni rencores es solo plata y amores”, se leía en su ropa, una reinterpretación de la histórica frase vinculada al asalto ocurrido en 2006 en San Isidro.

La referencia fue interpretada como una crítica directa a la industria musical. Desde hace años, Trueno viene cuestionando públicamente ciertos manejos de las discográficas y los contratos abusivos que afectan a muchos artistas jóvenes. El músico perdió derechos sobre parte de sus primeras obras tras firmar acuerdos perjudiciales cuando recién comenzaba su carrera, y tuvo que invertir grandes sumas para recuperar el control de su música.

La chicana también parece dialogar con la historia de Los Wachiturros. Años después del fenómeno que explotó entre 2011 y 2014, varios de sus integrantes -que por entonces eran adolescentes de 16 años- denunciaron haber sido explotados económicamente y cobrar muy poco dinero mientras productores y representantes se quedaban con las ganancias millonarias de las giras y presentaciones.

“TURR4ZO”: un disco cargado de identidad argentina

El nuevo álbum de Trueno representa una nueva etapa artística para el rapero. “TURR4ZO”, su cuarto trabajo de estudio, profundiza la mezcla de hip hop, trap y sonidos populares argentinos con una fuerte identidad cultural.

El disco incluye múltiples sampleos y referencias musicales nacionales: desde Sandro y Osvaldo Pugliese hasta Gustavo Cerati, Luis Alberto Spinetta, Los Pibes Chorros, Miranda! y Astor Piazzolla.

La obra funciona como un recorrido por distintos sonidos de la cultura argentina llevados al lenguaje contemporáneo del rap y el freestyle.

De las batallas de freestyle a la proyección global

Mateo Palacios Corazzina, conocido mundialmente como Trueno, comenzó su carrera en las batallas de freestyle y alcanzó gran notoriedad tras ganar la Red Bull Batalla de los Gallos Argentina 2019.

Desde entonces lanzó discos exitosos como “Atrevido” y “Bien o Mal”, además de colaborar con artistas internacionales como Gorillaz, J Balvin, Duki y Bizarrap.

Su reciente participación junto a Gorillaz en “The Manifesto” y su presencia en festivales internacionales consolidaron una proyección internacional que ahora suma un nuevo respaldo con su actuación en el programa de Jimmy Fallon.

La aparición de Trueno en “The Tonight Show” confirma el gran momento que atraviesa la música urbana argentina en el mundo. El crecimiento internacional de artistas nacionales convirtió a la escena local en una de las más influyentes de habla hispana.

Con una estética propia, mensajes sociales y fuerte identidad barrial, Trueno logró llevar el espíritu de La Boca a uno de los escenarios más importantes de Estados Unidos. Su presentación no solo representa un logro personal, sino también un nuevo paso para la expansión global del rap argentino.