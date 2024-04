A Darío Barassi le habían extirpado un pólipo de las cuerdas vocales y, luego, recibió el alta. Ahora, el conductor contó, a través de su Instagram, que tuvo que volver a ser ingresado en el Sanatorio Finochietto, ya que la herida de la cirugía le generó una reacción alérgica.

“Obligado a parar, que el cuerpo habla. Hay que frenar. El año pasado, fue muy duro. Vas a estar bien, paciencia. Aprovecha el silencio… qué, qué, qué, queeeeeee… Respiro. En fin, le pusimos cuerpo, cabeza y corazón. Hicimos la cirugía que había que hacer y ahora un postoperatorio, algo complicado, ya que, por varios días, no puedo hablar y eso me desquicia un poco, pero, vamos, calma y eje gordito lindo, que salimos mejores. Gracias a la reina de mi vida, con la que estoy jugando al dígalo con mímica, hace 48 hs, y nunca fue su fuerte; gracias por estar siempre, por tanta entrega y amor mujer mía. Te amo @luligomezcenturion”, había expresado después de la operación.

Darío Barassi tuvo que volver a ser internado

En una historia, escribió: “¿A dónde volvió el gordito?”.

Y, reveló: “La herida de la cirugía estaba haciendo una reacción alérgica y, como tuve fiebre, no lo dudaron y me dieron antibióticos”. Ante esto, con el humor que lo caracteriza, escribió: “Endovenosa al gordi. Está calmo y controlado”. Finalmente, comentó: “Sin riesgo alguno. Paciencia, nomás”.

Después de esto, contó que se había hecho dos cirugías.

“Me hice dos cirugías: la de pólipo en las cuerdas vocales evoluciona perfecto; de hecho, ya algo mínimo estoy hablando”. A pesar de que dijo esto, aseguró que “sus doctores no lo dejan”. “Vamos bien. Paso a paso”, aseguró.

Por otro lado, dio detalles acerca de la otra operación y confesó que ese es el motivo por el cual está, nuevamente, internado.

“La otra cirugía fue una hernia en el obligo. Salió perfecto y me estoy recuperando bastante, casi sin dolor, pero, desarrollé algo que es una infección superficial o una reacción alérgica; eso, es lo que me están estudiando. Mientras, me aconsejan quedarme internado con antibióticos subcutáneos, que mejoran mucho la reacción y me tienen sin fiebre hace rato; veremos. Gracias por preguntar. Estamos bien y estaremos radiantes en breve. Paciencia”.

También, le dio las gracias al hospital. “Acá, el gordi con su antibiótico endovenoso. Ante todo, gracias al @sanatoriofinochietto por tan buena atención y trato”, manifestó.

Por otro lado, contó lo mucho que extraña a sus hijas. “Estoy del orto, porque quiero estar en casa con ellas. También, ya quiero empezar rehabilitación foniatría, pero, a veces, las cosas no son como uno quiere”.

Para finalizar, publicó una foto junto a sus hijas y puso: “Lo que más odio de estar internado un rato más y de no hablar, es lo que extraño estar y jugar con estas dos criaturas que son, no sé, parte de mi alma y cuerpo; no puedo sin ellas. Obvio, acabo de hacer videollamada y quedé para atrás. Enanas, papá las ama a otro nivel”.

