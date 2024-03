El sábado 30 de marzo, se realizó un nuevo programa de “La noche de Mirtha” (El Trece), conducido por Mirtha Legrand, donde estuvieron presentes: Maximiliano Palluro (político argentino), María Eugenia Duffard (periodista), Benjamín Rojas (actor), Daniel López Rosetti (médico) y José María Muscari (actor). Allí, el último invitado mencionado se emocionó al hablar sobre Lucio, su hijo adoptivo de 16 años que llegó desde Corrientes.

La noche de Mirtha: el emotivo testimonio de José María Muscari

Muscari, confesó: “Yo, siempre quise ser padre, pero estaba asociado a la idea de adoptar un bebé y no sabía que existía otro mundo. Cuando llegué a Tribunales, me di cuenta que habían niños más grandes queriendo ser adoptados y eso quedó en mi cabeza”.

Y, continuó: “En un viaje que hice, vi el video viral de mi hijo contando su historia, de que quería ser adoptado, y me impactó un montón. Tuve la sensación de que tenía que adoptarlo. Me anoté en la convocatoria, en donde había mucha gente y me eligió entre 140 familias”.

Luego, emocionado, relató: “Estaba muy nervioso y movilizado. Comenzamos la etapa de iniciación y yo lloraba a la noche cuando lo dejaba en el hogar después de estar con él”.

Ante esto, reveló: “Siempre quise ser padre. Me acompaña siempre. Vino a ver mis obras y tiene mucha conexión con las actrices. Ahora, que cumplió 16, pudo ver “Sex”. Estoy muy feliz. Además, estoy contento con la cantidad de gente que concientiza que adoptar a un niño o niña más grande es posible”.

Para finalizar, agregó: “Igual, si tenés un hijo biológico te vas a enfrentar a la adolescencia. Acá, lo único diferente es que él eligió incluirse en una familia y dejar otra vida atrás”.

Leé más notas de La Opinión Austral