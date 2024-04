Después de que Luis Ventura anunció que Morena Rial está embarazada, la influencer dio una nota para “Socios del Espectáculo” (El Trece), conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, y reveló cuál fue la reacción de su padre; además, se conocieron detalles de su nuevo novio, Matías Ogas, con quien se encuentra esperando a su segundo hijo.

¿Cómo reaccionó Jorge Rial al embarazo de Morena?

El cronista Matías Vázquez, le consultó a More: “Cuando Jorge se enteró que iba a ser abuelo, ¿qué fue lo primero que te dijo”. Ante esto, reveló: “Nada, me dijo que me cuide. ¿Qué me va a decir?”.

Luego de estos dichos, Vázquez quiso saber cómo están las cosas entre ambos. “¿La relación se está recomponiendo con Jorge?”, le preguntó. “Puede ser. Igual, está todo bien”, aseguró la influencer.

Por otro lado, el periodista indagó acerca de si consiguió hogar. “No, todavía no”, expresó ella, y, le dijo: “¿Seguís con el pedido de tu viejo para que te compre algo?”. “No, no”, confesó.

¿Quién es el padre del segundo hijo de Morena Rial?

Matía Ogas tiene 20 años y es oriundo de la provincia de Córdoba. En diálogo con Ciudad Magazine, la hija de Rial dijo: “Lo conocí por medio de un amigo. Es boxeador y se está preparando para ser profesional. Lo vi boxear, es muy bueno en lo que hace y es difícil de tirar. A mí, mucho el boxeo no me gusta, pero lo acompaño. Me da impresión”.

Crédito: Ciudad Magazine.

También, contó cómo se lleva con su hijo Francesco. “Mati lo quiere mucho a Fran y él a Mati”, aseveró.

Se supo quién será el padrino del segundo hijo de Morena Rial

A través de una historia de Instagram, el abogado y muy buen amigo de Morena, Alejandro Cipolla, contó que él será la persona que acompañará al niño o niña toda su vida.

Cipolla, se sacó una foto con la influencer y escribió: “Al final, soy el padrino”, junto a un emoji de una cara sonriente.

