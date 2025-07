Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ekatherina Kravchenko tiene 3 años y una fortaleza que conmueve a toda la Patagonia. Es de Comodoro Rivadavia, pero desde octubre del año pasado permanece internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Nació con una cardiopatía congénita compleja -hipoplasia del ventrículo izquierdo- y desde entonces vive entre cirugías, tubos, sondas y respiradores. Lleva más de 14 meses en lista de emergencia nacional del INCUCAI, esperando un corazón que aún no aparece.

El domingo 13 de julio, mientras La Opinión Austral difundía su historia, Ekatherina sufrió una nueva recaída y fue derivada a hiperterapia. Su estado era crítico: estaba sedada, conectada a un respirador y asistida por múltiples accesos venosos. Su cuerpito resistía lo que ninguna niña de su edad debería enfrentar. Durante diez días, su familia vivió al límite.

Este martes, y tras horas interminables, su mamá confirmó que Ekatherina fue trasladada a una habitación individual dentro del área de terapia intensiva. Aunque sigue en estado reservado, muestra signos de recuperación. “Está mucho mejor a lo que era cuando ingresó de nuevo a hiperterapia. Sigue con catéter, con varios accesos para pasarle lo que necesita, pero ya le bajaron las drogas”, indicó Anastasia Kravchenko en diálogo con La Opinión Austral.

Ekatherina lleva más de 14 meses internada en el Hospital Italiano

Además de su condición cardíaca, Eka enfrenta un cuadro persistente de Clostridium, una bacteria que afecta su sistema digestivo e impide que los intestinos absorban lo que el cuerpo necesita. “Está haciendo tratamiento. No se fue, pero se aplacan los síntomas”, explica su mamá, que no se separa de ella desde hace más de un año.

Anastasia vive en Buenos Aires junto a su pareja y su hijo menor desde mayo de 2023. Desde entonces, no volvió a Comodoro ni un solo día. A pesar de contar con obra social, los gastos mensuales son altísimos: alquiler, alimentos, medicamentos, una enfermera, y una leche especial que debe consumir Eka. La familia sostiene una campaña solidaria cuyo alias es TODOSPOREKA, y comparte día a día el estado de la niña desde la cuenta de Instagram @uncorazonparaekatherina.

Días atrás, luego del ingreso a hiperterapia, Anastasia publicó una reflexión que tituló “El día en que el mundo se detiene”. Allí describió el momento exacto en el que el cuerpo se rinde, pero la voluntad sigue. “No puedo. Ya no puedo más. Me desvanezco. Mi cuerpo no me responde. Y respiro. Sí puedo”, escribió.

Eka, es de Comodoro Rivadavia y, desde octubre del 2024, permanece en el Hospital Italiano.

En Argentina hay más de 200 niños y niñas en lista de espera por un trasplante. La Ley Justina, que convirtió a todos los adultos en donantes presuntos, no alcanza a menores: la decisión recae en sus padres. Por eso, la disponibilidad de órganos infantiles sigue siendo baja.

Ekatherina no tiene tiempo. La urgencia no cede, pero Eka sigue luchando. Y su madre también, sosteniéndola minuto a minuto con toda la fuerza del amor de madre.

Leé más notas de La Opinión Austral