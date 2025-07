Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ekatherina Kravchenko tiene tres años. Nació en Comodoro Rivadavia y desde hace más de un año está internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Espera un trasplante de corazón. Está en emergencia nacional, conectada a un sistema de asistencia circulatoria. No puede salir del hospital. No puede esperar más.

Desde el 18 de octubre de 2024 vive junto a su mamá, Anastacia, dentro de una habitación. Lleva catorce meses esperando. Pasó por tres cirugías a corazón abierto y otras tres intervenciones más. Está sedada, no puede hablar, pero su madre no se despega de ella.

La historia se conoció este lunes por la mañana, durante una entrevista emitida por radio LU12 AM680, en el programa La Mañana de LU12, que conducen Pablo Manuel y Nazarena Malatesta. Anastasia contó el día a día de la espera. La vida encerradas. La angustia. El miedo. La fe.

“Estamos en lista de espera desde mayo de 2023”, dijo. “Pasaron catorce meses y todavía no aparece un corazón compatible. Eka está en situación crítica. Tiene asistencia respiratoria mecánica, está sedada, y los médicos están muy atentos a cada cambio.”

Ekatherina lleva más de 14 meses internada en el Hospital Italiano

El domingo 13 de julio por la tarde, Ekatherina tuvo una nueva complicación. Fue trasladada a terapia intensiva. “Es un camino muy difícil. Aunque hay momentos buenos, cada día es una batalla”, dijo su madre.

A esa batalla se suman el encierro, la soledad, el cansancio. “Desde que ingresamos al hospital, nuestra vida cambió completamente. No es fácil vivir encerradas tantos meses. Sin poder ver a la familia. Sin saber cuándo va a terminar.”

Anastasia dejó todo en Comodoro Rivadavia para estar con su hija. “Lo único que me importa es que ella esté bien y que algún día podamos volver juntas”, contó. “Mucha gente me dice que soy fuerte, pero yo no me siento así. Solo soy una mamá que hace lo que tiene que hacer.”

La entrevista también dejó un mensaje claro: hay que hablar de donación pediátrica. “Siempre agradezco a la gente que se interesa por la historia de Eka. Porque cuando hay difusión, hay más posibilidades de que se hable de la donación. Y eso es lo que necesitamos. No quiero que otra mamá tenga que pasar por esto.”

El mensaje de los periodistas, del Grupo La Opinión Austral, fue contundente: “Hay muchos nenes como Eka. Y no se habla suficiente. Ojalá esta entrevista sirva para abrir los ojos. Para que cuando llegue el momento, alguien diga ‘sí, quiero donar’. Porque detrás de cada espera hay una vida.”

Ekatherina, junto a su mamá, Anastasia Kravchenko, en el Hospital Italiano, a la espera de un corazón.

“El día en que el mundo se detiene”, posteó Anastasia

El domingo por la tarde, luego del traslado de su hija a terapia intensiva, Anastacia publicó un mensaje en redes sociales. Lo tituló: “El día en que el mundo se detiene”. Escribió desde el hospital, desde el cansancio, desde la desesperación y el deseo de una oportunidad para Eka.

“Cuando vivís dentro de un hospital, con tu hijo, hija, padre, madre o cualquier ser querido dentro, estás viviendo dos vidas paralelas. Adentro la vida es una, luego vos tenés la posibilidad de salir, pero el otro no.”

“A la mañana podés llegar a despertarte con buenas noticias y pensar: ‘Hoy va a ser un día tranquilo’. Pero no sabés que en ese mismo momento todo puede cambiar.”

“Todo duele, todo desgarra. Después llega el momento de volver a entrar, de secarte las lágrimas, de recomponerte y volverte un ente sin emociones. Porque lamentablemente no hay opción, adentro no te podés quebrar.”

“No puedo. Ya no puedo más. Me desvanezco. Mi cuerpo no me responde. No puedo, no puedo, no… y respiro. Sí puedo.”

El mensaje fue publicado desde la cuenta @uncorazonparaekatherina y rápidamente fue compartido por cientos de personas que siguen su historia.

Convocatoria frente al Hospital Italiano

Este martes 15 de julio a las 12:30, se realizará un abrazo simbólico frente al Hospital Italiano de Buenos Aires, en calle Potosí. Familiares, amigos y personas sensibilizadas con la historia de Ekatherina convocan a acompañar. Piden visibilizar. Piden donar.

