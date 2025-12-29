Realizan una colecta solidaria para ayudar al bombero al que le incendiaron la casa en El Calafate: “Por gente maldita nos toca volver a empezar” Tras el incendio intencional que destruyó por completo su vivienda y provocó la muerte de su mascota, el oficial de Bomberos Mauro Cardozo recibió una masiva muestra de apoyo en El Calafate. Amigos, colegas y vecinos impulsan una colecta solidaria para ayudarlo a comenzar de nuevo, mientras avanza la investigación judicial y hay un ex bombero detenido.

Una gran muestra de solidaridad se puso en marcha en El Calafate para ayudar a Mauro Cardozo, oficial de Bomberos de la Policía de Santa Cruz, quien perdió su vivienda, su vehículo y todas sus pertenencias tras un incendio intencional ocurrido durante la madrugada del sábado 27 de diciembre.

El hecho ocurrió mientras Cardozo se encontraba en Río Gallegos. Las llamas consumieron por completo su casa ubicada en el barrio Terrazas de Manantiales, dejando solo cimientos y algunas paredes en pie. El incendio no solo provocó pérdidas materiales, sino también un profundo dolor emocional: su gato, que era su mascota y compañía habitual, murió como consecuencia del fuego.

Por la causa, un ex bombero fue detenido, señalado como el principal sospechoso del ataque, en el marco de un conflicto personal previo.

“No queda otra que volver a empezar”

En las últimas horas, Mauro Cardozo y su pareja, Paula Ojeda, compartieron un emotivo video en redes sociales donde mostraron el estado en el que quedó la vivienda tras el incendio. En las imágenes se observa la casa totalmente destruida y a compañeros bomberos colaborando con tareas de limpieza, para luego comenzar con la reconstrucción.

“Acá estamos tratando de volver a la vida”, expresó Paula visiblemente conmovida.

Por su parte, Cardozo manifestó: “No queda otra que volver a empezar, por gente maldita nos toca volver a empezar… pero se puede, vamos a volver”.

Ambos aprovecharon para agradecer el acompañamiento recibido. “Gracias a todos los que nos están ayudando, gracias a la gente que apoyó con la parte económica, es súper valorable”, señaló Paula.

“Gracias por el apoyo de todos, me reconstruyen el alma”, agregó luego Mauro en un posteo.

Colecta solidaria para ayudar al bombero

Ante la magnitud de las pérdidas, familiares, amigos y colegas iniciaron una colecta solidaria para ayudar al oficial a comenzar de nuevo. El pedido de colaboración se difundió ampliamente en redes sociales y grupos de Bomberos.

“En la madrugada del 27/12, en la localidad de El Calafate, nuestro amigo sufrió la pérdida total de su vivienda y su vehículo, junto a todas sus pertenencias, a raíz de un incendio intencional. Él es bombero, una persona que siempre estuvo al servicio de los demás. Hoy le toca atravesar este momento tan difícil”, señala el comunicado.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del siguiente alias de Mercado Pago: MAU.CARDOZO.MP

“Todo aporte, por pequeño que parezca, suma y es de gran ayuda para que pueda volver a ponerse de pie”, remarcaron desde la organización de la colecta, agradeciendo también la difusión.

Avanza la investigación por el incendio intencional

La causa judicial tuvo avances significativos en las últimas horas. Según se informó, un ex bombero fue aprehendido y permanece detenido, acusado de haber provocado el incendio de la vivienda y el intento de quema de un automóvil perteneciente al mismo damnificado. Las pericias indican que el fuego se habría iniciado en al menos dos focos distintos, lo que refuerza la hipótesis de un ataque deliberado.

Cámaras de seguridad habrían registrado una motocicleta de características similares a la secuestrada al sospechoso, tanto en la zona de la vivienda como cerca del vehículo atacado. Además, se investiga si un tercer incendio registrado en el cañadón del Esplendor fue utilizado como maniobra de distracción.

Mientras la investigación continúa en manos de la Justicia, El Calafate sigue movilizada, acompañando a Mauro Cardozo y su familia en uno de los momentos más difíciles de su vida, demostrando que la solidaridad puede ser más fuerte que la violencia.