El reconocimiento distingue a la principal petrolera nacional como un promotor central de la identidad productiva argentina ante el mercado internacional.

Recorrido por Vaca Muerta

El acto fue encabezado por Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y Manuel Adorni, jefe de Gabinete. Estuvieron acompañados por Horacio Marín, presidente y CEO de YPF y Diego Sucalesca, titular de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional quienes destacaron el rol de la compañía en el desarrollo energético del país.

Durante la jornada, las autoridades visitaron el área Loma Campana, donde observaron en campo un equipo de perforación y un pad de pozos en producción, además de conocer el funcionamiento de los sistemas de optimización remota desde los RTIC de Buenos Aires y Neuquén.

Karina Milei y Manuel Adorni recorrieron el área Loma Campana en Vaca Muerta, donde visitaron equipos de perforación y pozos en producción junto a autoridades de YPF.

La certificación de Marca País posiciona a YPF como uno de los principales promotores de la imagen productiva argentina en el mundo. Esta herramienta busca mejorar la percepción internacional del país, impulsar las exportaciones de bienes y servicios, atraer inversiones, fomentar el turismo y destacar el talento argentino en los mercados globales.

Manuel Adorni, Karina Milei, Horacio Marín, Diego Sucalesca y otros directivos de la petrolera

Marín: “Es un reconocimiento a esa argentinidad que nos empuja a trabajar todos los días”

Horacio Marín, presidente y CEO de la compañía, destacó la importancia del reconocimiento: “Este reconocimiento refuerza el compromiso de YPF con el desarrollo de la energía argentina y su proyección al mundo. Somos protagonistas de una industria estratégica que posiciona al país como un actor relevante en el escenario global. Es también un reconocimiento a esa argentinidad que nos empuja a trabajar todos los días para que la Argentina salga adelante”.

Por su parte, Diego Sucalesca, titular de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, subrayó el valor simbólico de la distinción:

“Es un reconocimiento de algo que es constitutivo de cada uno de los argentinos. Simplemente lo que hicimos hoy fue saldar una deuda de mucho tiempo. Es la distinción más importante de la Marca País a la empresa más importante de la Argentina”.

También participaron del recorrido Zulma Reina, a cargo del Ejecutivo provincial; los senadores Nadia Márquez y Pablo Cervi; y autoridades de YPF como Guillermo Garat, Lisandro Deleonardis y Matías Farina.

Con este reconocimiento, YPF consolida su posicionamiento como líder del sector energético y refuerza su papel en el fortalecimiento de la marca Argentina a nivel global, en un contexto donde Vaca Muerta continúa siendo un eje clave para el desarrollo económico y la atracción de inversiones.