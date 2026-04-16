YPF recibió el certificado de Marca País y refuerza su posicionamiento internacional
YPF recibió el certificado de Marca País Argentina en un acto encabezado por Karina Milei y Manuel Adorni durante una visita oficial a Vaca Muerta. La distinción reconoce su rol clave en la proyección internacional del país y en el desarrollo de la industria energética.
YPF recibió este jueves el certificado de Marca País Argentina, un reconocimiento que destaca a la compañía como un actor estratégico en la proyección internacional de la identidad productiva nacional. La distinción se llevó a cabo en el marco de una visita oficial a Vaca Muerta, donde autoridades del Gobierno y directivos de la empresa recorrieron operaciones clave en el yacimiento.
El reconocimiento distingue a la principal petrolera nacional como un promotor central de la identidad productiva argentina ante el mercado internacional.
Recorrido por Vaca Muerta
El acto fue encabezado por Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y Manuel Adorni, jefe de Gabinete. Estuvieron acompañados por Horacio Marín, presidente y CEO de YPF y Diego Sucalesca, titular de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional quienes destacaron el rol de la compañía en el desarrollo energético del país.
Durante la jornada, las autoridades visitaron el área Loma Campana, donde observaron en campo un equipo de perforación y un pad de pozos en producción, además de conocer el funcionamiento de los sistemas de optimización remota desde los RTIC de Buenos Aires y Neuquén.
La certificación de Marca País posiciona a YPF como uno de los principales promotores de la imagen productiva argentina en el mundo. Esta herramienta busca mejorar la percepción internacional del país, impulsar las exportaciones de bienes y servicios, atraer inversiones, fomentar el turismo y destacar el talento argentino en los mercados globales.
Marín: “Es un reconocimiento a esa argentinidad que nos empuja a trabajar todos los días”
Horacio Marín, presidente y CEO de la compañía, destacó la importancia del reconocimiento: “Este reconocimiento refuerza el compromiso de YPF con el desarrollo de la energía argentina y su proyección al mundo. Somos protagonistas de una industria estratégica que posiciona al país como un actor relevante en el escenario global. Es también un reconocimiento a esa argentinidad que nos empuja a trabajar todos los días para que la Argentina salga adelante”.
Por su parte, Diego Sucalesca, titular de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, subrayó el valor simbólico de la distinción: “Es un reconocimiento de algo que es constitutivo de cada uno de los argentinos. Simplemente lo que hicimos hoy fue saldar una deuda de mucho tiempo. Es la distinción más importante de la Marca País a la empresa más importante de la Argentina”.
También participaron del recorrido Zulma Reina, a cargo del Ejecutivo provincial; los senadores Nadia Márquez y Pablo Cervi; y autoridades de YPF como Guillermo Garat, Lisandro Deleonardis y Matías Farina.
Con este reconocimiento, YPF consolida su posicionamiento como líder del sector energético y refuerza su papel en el fortalecimiento de la marca Argentina a nivel global, en un contexto donde Vaca Muerta continúa siendo un eje clave para el desarrollo económico y la atracción de inversiones.
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