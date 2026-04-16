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La salida de YPF de áreas convencionales abrió un nuevo escenario en la industria hidrocarburífera argentina. En ese contexto, la pyme cordobesa Velitec asumirá la operación de tres bloques en Tierra del Fuego junto a la empresa provincial Terra Ignis, con un plan que apunta a mejorar la producción y extender la vida útil de yacimientos maduros.

Cabe recordar que YPF decidió retirarse de áreas convencionales en varias provincias (Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego), abriendo oportunidades para empresas más pequeñas que puedan operar campos maduros.

Estuvieron presentes la ministra de Energía, Gabriela Castillo; el presidente de Terra Ignis, Maximiliano D’Alessio; vicepresidente de la compañía, Pablo Carreras Meyer; Gerente Legal e Institucional, Verónica Tito; Director de Velitec S.A., Francisco Araoz; Asesor ambiental, Sergio Federovisky.

Facundo Aráoz, presidente de Velitec, explicó que la compañía llega con un enfoque distinto al de las grandes operadoras. “Nuestro espíritu pyme nos permite buscar premios en áreas maduras que para empresas más grandes no son atractivos”, sostuvo durante una entrevista en un programa especializado en energía.

Días atrás, de izquierda a derecha: el presidente de Terra Ignis Energía S.A. Maximiliano D’Alessio, el vicepresidente Pablo Carreras Meyer, la gerenta institucional Verónica Tito, el asesor ambiental Sergio Federovitsky y el titular de Velitec Facundo Aráoz. Vía zoom desde Tierra del Fuego, participaron la ministra de Energía, Gabriela Castillo, la secretaria de Hidrocarburos, Julieta Balderrama, la directora de Terra Ignis Nancy Graña y los síndicos de dicha empresa Terra Ignis, Gretel Grava y Rafael Pereyra Ramos.

La firma, que nació hace más de una década como constructora de infraestructura energética, fue ampliando su participación en la industria petrolera hasta convertirse en operadora de campos. Su experiencia previa en Mendoza, tras la salida de YPF, fue clave para dar este nuevo paso en el extremo sur del país.

El acuerdo firmado con Terra Ignis contempla una estrategia en tres etapas. La primera corresponde al desembarco y transición con YPF, actualmente en marcha. La segunda implica una campaña de intervención de pozos durante 24 meses, con la movilización de equipos de workover y pulling. Finalmente, la tercera etapa apunta a proyectos de mayor escala y desarrollo a largo plazo, con un horizonte de hasta diez años.

Facundo Aráoz, presidente de Velitec.

Actualmente, los bloques producen alrededor de 154 metros cúbicos diarios de petróleo y entre 600.000 y 650.000 metros cúbicos diarios de gas. La empresa proyecta incrementar la producción hasta un 50% mediante intervenciones selectivas en los pozos y optimización de la infraestructura existente.

Aráoz explicó que el plan comenzará con recuperación primaria y secundaria, mientras que la recuperación terciaria será evaluada en etapas posteriores, en función de los resultados técnicos obtenidos durante los primeros años de operación.

El desarrollo de Velitec dentro del sector energético argentino refleja un proceso de crecimiento sostenido y diversificación. Así lo explicó Facundo Aráoz, quien detalló el recorrido de la firma desde sus comienzos hasta su posicionamiento actual.

“cuando Velitec nace hace unos 12 o 13 años como una empresa constructora de infraestructura energética, empezamos con un proyecto en YPF en Loma Campana con ductos, principalmente, pero también hacíamos obras de ingeniería, todo superficie”, recordó.

El plan de Velitec comenzará con recuperación primaria y secundaria, mientras que la recuperación terciaria será evaluada en etapas posteriores.

En ese sentido, señaló que tras los primeros trabajos en la cuenca neuquina, la empresa se trasladó a Córdoba para participar en un ambicioso proyecto de gasoductos. “Luego nos volvimos para para Córdoba llamados por un proyecto grande de infraestructura de Gasoductos”, indicó. A partir de allí, Velitec logró consolidarse como contratista directo. “Volvimos a Neuquén de la mano de la compra de una empresa de servicios petroleros que tenía base en Neuquén, en Comodoro y en Santa Cruz”, explicó.

Ese paso marcó un cambio en el perfil de la compañía, que comenzó a incursionar con mayor fuerza en los servicios de pozo. “y empezamos a meter un poco más en la parte de servicio, servicio de torre, una empresa con mucho potencial, 34 equipos de torre entre drillings, workover y pullings”, detalló.

En esa línea, subrayó la transformación operativa que implicó este nuevo enfoque: “Y ahí nos empezamos a entrar en la industria ya desde otro aspecto”. Finalmente, Aráoz destacó la participación de la empresa en procesos licitatorios recientes. “En el 2021 entramos a un proceso licitatorio en la provincia de Mendoza parecido al que hoy convoca Terra Ignis, donde recibe un activo de YPF”, concluyó.

Producción de GLP

El crudo producido en estas áreas tiene características particulares: es más liviano que el de la Cuenca del Golfo San Jorge, pero presenta contenido de mercurio, lo que complica su comercialización. Actualmente, el 100% de la producción se destina a exportación.

Además del petróleo y gas, la compañía detectó otra oportunidad relevante en la producción de GLP (Gas Licuado de Petróleo) un segmento que podría contribuir a mejorar el abastecimiento local en Tierra del Fuego.

Terra Ignis es la empresa estatal de Tierra del Fuego.

Para el ejecutivo, el traspaso de áreas maduras desde grandes operadoras hacia empresas más pequeñas responde a un proceso natural de la industria. “Las pymes tenemos estructuras más ágiles y costos más bajos. Eso nos permite encontrar oportunidades donde otros ven campos en declino”, afirmó.

La apuesta de Velitec se suma a un fenómeno creciente en el sector energético argentino: la reactivación de yacimientos convencionales a través de operadores independientes que buscan extender su vida productiva con inversiones selectivas y mayor eficiencia operativa.

En síntesis, el acuerdo con Terra Ignis contempla tres fases:

Desembarco y transición con YPF.

Campaña de intervención de pozos por 24 meses.

Desarrollo a largo plazo (hasta 10 años).

Etapa trascendental

El presidente de Terra Ignis, Maximiliano D’Alessio, encabezó la presentación de la nueva empresa que estará a cargo de la producción hidrocarburífera en Tierra del Fuego a partir del 1° de mayo.

Durante el anuncio, D’Alessio explicó que la elección fue el resultado de un proceso competitivo que comenzó con una convocatoria abierta. “Nosotros hicimos un llamado abierto, y en ese llamado abierto se presentaron originalmente 10 empresas”, detalló.

Maximiliano D’Alessio, presidente de Terra Ignis.

Recordó que previamente YPF había impulsado su propio proceso en el marco del Plan Andes, aunque sin éxito: “Hizo una llamada desde YPF para absorber los yacimientos. Esa llamada quedó desierta, no hubo empresas que se presentaron, o las empresas se presentaron con algunas propuestas que no fueron viables para la compañía”.

Cabe recordar que YPF decidió retirarse de áreas convencionales en varias provincias (Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego), abriendo oportunidades para empresas más pequeñas que puedan operar campos maduros.

A partir de allí, se avanzó con una nueva instancia bajo la órbita de Terra Ignis. “Cuando empezamos a pedir garantías de oferta, mejoras técnicas en la oferta, mejoras financieras, quedaron 6. De esas 6 terminaron quedando 4”, explicó D’Alessio. Finalmente, tras un análisis integral, “un gran relevamiento técnico de capacidad técnica, capacidad financiera, y sobre todo proyecto futuro que promueve a las empresas”, la elegida fue Velitech.

Sobre la empresa seleccionada, el funcionario destacó su trayectoria: “Velitec S.A es una empresa que funciona hace más de 10 años como operadora en muchos yacimientos del país, y están operando en Mendoza y en una pequeña área en Neuquén desde hace ya 2 años”.

Ministra de Energía de Tierra del Fuego, Gabriela Castillo.

Por su parte, la ministra de Energía de la provincia, Gabriela Castillo, afirmó que se trata de “una etapa importante y trascendental para Tierra del Fuego”. “Esta actividad es estratégica para la zona norte”, destacó la funcionaria.

Castillo valoró “la convicción de que debíamos sacar adelante la explotación hidrocarburífera” ante la salida de YPF de Tierra del Fuego, entendiendo que “la Provincia necesita resurgir y crecer” en esta actividad.

“Esta explotación debe darse con responsabilidad”, sostuvo la funcionaria y admitió que “la etapa que tenemos por delante no será fácil, pero tampoco fue fácil cuando YPF nos dijo, hace un año y medio atrás, que se iban de Tierra del Fuego de la misma manera que se fueron de otras provincias patagónicas”, conluyó.