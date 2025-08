Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gimnasio Eva Perón de Río Gallegos fue escenario este sábado del inicio del torneo infantil organizado por la comisión de padres de la categoría 2016 de Talleres. La jornada reunió a equipos locales y de la región, en un ambiente de compañerismo y competencia, y también tuvo un sentido especial: el evento fue dedicado a la memoria de Marcelo Ismail, querido chofer del club recientemente fallecido, a quien se le rendirá homenaje formal al cierre del torneo este domingo.

Desde la organización, Martín Pérez, uno de los padres que encabezó el torneo, explicó al móvil de La Opinión Austral el objetivo doble: “Además de promover el deporte y que los chicos vivan una experiencia distinta, este torneo nos permite recaudar fondos para los viajes del año. Se nos vienen encuentros en Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia y el gran viaje de fin de año a Santa Teresita, en Buenos Aires. Y, por otro lado, quisimos homenajear a Marcelo, que siempre se hizo tiempo para estar con el club. Este torneo también es por él y para su familia”.

Entre los equipos participantes se encuentran delegaciones de Chopper y Prat (Punta Arenas), Curva (28 de Noviembre), Boca, Ferro, Rosales y SEC. La actividad se divide entre encuentros recreativos para las categorías 18/19 y 20/21, y la competencia oficial de la categoría 2016, que define este domingo a su campeón.

El cronograma del torneo continuará este domingo desde las 10:00 en el Eva Perón, con partidos de las categorías más chicas (2018/19) que abrirán la jornada: Talleres Blanco vs. Boca (10:00), Talleres Azul vs. Ferro (10:30) y Rosales vs. SEC (11:00). Luego será el turno de las semifinales de la categoría 2016, programadas para las 11:30 y 12:10. Por la tarde se disputará el partido por el tercer puesto a las 15:00, y finalmente, la gran final se jugará a las 15:40. El cierre y la ceremonia de premiación están previstos para las 17:00.

Cronograma día domingo.

Además del fútbol, el torneo se vive como un espacio de camaradería. “Estamos muy felices por la convocatoria, los chicos están disfrutando, hay familias enteras colaborando, cocinando, alentando”, agregó Pérez.

Pero más allá de la organización, los verdaderos protagonistas fueron los chicos. Entre partido y partido, varios se acercaron al móvil de La Opinión Austral para contar sus sensaciones, hablar de sus ídolos y compartir sus expectativas.

Benicio, volante en cancha de once, no dudó al señalar que su jugador favorito es Messi. “Hoy nos fue bien, ganamos la fecha de liga 14 a 2 en el Ladvocat. Ahora nos toca contra Choper, tenemos que ganar”.

Benicio, jugador de Talleres.

Ian, delantero como Julián Álvarez —a quien intenta imitar en su estilo de juego—, también celebró el resultado de la fecha liguera. “Ahora contra Choper creo que ganaremos 4 a 3”, anticipó con confianza.

Ian, jugador de Talleres.

Santino, por su parte, también eligió a Messi como su referente, pero agregó a Neymar por su habilidad por la banda izquierda. “Juego por ahí, pero no juego como ellos”, comentó entre risas. “Espero que ganemos y que terminemos saliendo campeones”.

Dalmiro fue el más reflexivo del grupo. “Lamentablemente recién perdimos, pero así es el fútbol, se gana y se pierde”, dijo. Confesó su fanatismo por Ortega, aunque también se definió como admirador de jugadores históricos como Roberto Carlos y Maldini. “Hoy entramos medio dormidos, era un partido difícil, pero nos quedan dos más”.

Dalmiro, jugador de Talleres.

Finalmente, Lorenzo, que se prepara para enfrentar a Choper, anticipó: “No los conocemos, habrá que ver cómo juegan, pero parece difícil. Capaz empatemos. A mí me gusta Ronaldinho, juego a veces donde jugaba él o de defensa”.

Lorenzo, jugador de Talleres.

Este tipo de torneos no solo fortalecen los vínculos entre clubes de la región y más allá de las fronteras, sino que permiten a los más chicos vivir experiencias inolvidables, forjar amistades y aprender en el marco del juego. Talleres vuelve a mostrar que con trabajo conjunto entre padres, profesores y comunidad se puede construir algo más grande que un resultado: una identidad.

1 de 5 | 2 de 5 | Torneo infantil organizado por el club Talleres. FOTOS: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 3 de 5 | 4 de 5 | 5 de 5 | FOTOS: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL