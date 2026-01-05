Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Matías Battaglia es licenciado en Ciencia Política (UBA), especialista en Economía y Negocios con Asia-Pacífico e India (UNTREF), y magíster en Relaciones y Negociaciones. El 30 de diciembre pasado, a través de la red social “X” se hizo una pregunta que se hacen santacruceños y fueguinos hace décadas: “¿Podría tener Santa Cruz un túnel que la conecte con Tierra del Fuego sin pasar por Chile?”.

La respuesta es que claramente sí. Aunque es verdad que los desafíos no serían menores. A la colosal obra de ingeniería se le sumaría una no menos importante: el costo que implicaría encarar un proyecto de esa magnitud.

Sin embargo, Battaglia puso como ejemplo “comparable“, el túnel Seikan, uno de los túneles submarinos más largos del mundo. Y en un ambiente con desafíos similares (clima, tormentas, terremotos).

Sostuvo que Japón planificó el túnel en la década de 1940, y comenzó la construcción en los 60‘, terminando la misma en 1988. “Su impulso se dio por seguridad, en ambos sentidos (geopolítica y civil, tormentas que hundieron varios ferry)”, explicó.

Asimismo, indicó que de los 53 km que tiene ese túnel japonés, 23,3 km corren por debajo del agua. Afirmó que para tener en cuenta, en el sur del país el túnel Santa Cruz –Tierra del Fuego tendría que tener casi 10 km más, unos 33 km por debajo del agua. Matías Battaglia, Licenciado en Ciencia Política (UBA), especialista en Economía y Negocios con Asia-Pacífico e India (UNTREF), y magíster en Relaciones y Negociaciones.

Aseguró que el túnel puede llevar bienes (en especial agrícolas) y pasajeros (tren bala), aunque es verdad que el avión tiende a ser preferido por los pasajeros en la última etapa. En el caso del túnel asiático, su costo original fue de 3,6 mil millones USD, pero estimaciones dicen que llegó a los 7 mil millones USD, “algo esperable dado que es una zona de terremotos y tormentas recurrentes”.

Sin embargo, del lado chileno han avanzado de manera más concreta en este tema. Claro está que la distancia a recorrer bajo el agua por territorio chileno es muchísimo menor a la que habría que hacer desde Argentina.

El innovador proyecto impulsado por el Gobierno de Chile promete revolucionar la conectividad es la construcción de un puente submarino, o más precisamente, un túnel submarino que cruzará el Estrecho de Magallanes, con el objetivo de conectar la región de Magallanes, en Chile, con la isla Tierra del Fuego, que comparte territorio con Argentina.

La iniciativa, como anticipó en su momento La Opinión Austral, está liderada por el gobernador de la Región de Magallanes y Antártica chilena, Jorge Flies, que propone la construcción de un túnel submarino de casi cuatro kilómetros de longitud, lo que facilitaría el cruce directo del Estrecho de Magallanes. Este túnel no solo beneficiará a Chile, sino que también jugará un papel fundamental para Argentina, pues facilitará el acceso a Tierra del Fuego sin depender del actual servicio de barcazas.

Actualmente, las barcazas son el único medio disponible para cruzar el estrecho en vehículo, pero presentan grandes limitaciones. Las condiciones climáticas adversas y los tiempos de espera a menudo dificultan el traslado seguro y eficiente de personas y bienes. Con este nuevo túnel, se resolverían estas problemáticas, garantizando una conexión más rápida, segura y constante entre el continente y Tierra del Fuego.

El Túnel de la Mancha, que conecta el Reino Unido con Francia.

La magnitud de este proyecto requiere un esfuerzo conjunto entre ambos países, tanto a nivel público como privado. Se estima que el costo total de la obra sería de aproximadamente 1.500 millones de dólares, y se espera que tanto Chile como Argentina se encarguen del financiamiento.

Dada la magnitud del proyecto, se necesitaría que la financiación que sea binacional y privado. En tanto que las obras también requerirían adecuar las vías de acceso en ambos extremos del túnel para asegurar la integración con la infraestructura existente.

¿Qué pasó con el proyecto de buques portarrodantes?

Por estas razones no son pocos los que creen que sería un despropósito hacer un túnel desde Santa Cruz a Tierra del Fuego. Otra alternativa más realizable sería el denominado cruce corto por aguas argentinas con buques portarrodantes, desde cabo Vírgenes a cabo Espíritu Santo.

Otra alternativa realizable sería el denominado cruce corto por aguas argentinas.

De hecho para esto ya hay una Ley, un fideicomiso asignado y un presupuesto realizado. Sin embargo, el proyecto nunca avanzó a tal punto que uno de sus mayores impulsores, la Federación Popular del Transporte de Tierra del Fuego, consideró meses atrás que está “en una situación casi sin retorno por la pereza argentina, específicamente fueguina, que no ha hecho nada en 52 años desde que se presenta al Congreso el primer proyecto de integración soberana entre el área nacional continental, específicamente entre Santa Cruz y Tierra del Fuego, en ese momento con el aval de Jorge Cepernic, gobernador de Santa Cruz”.

Daniel Guzmán, integrante de FEPOTRA, habló en 2025 del proyecto chileno para hacer un túnel submarino que una el continente con la Isla de Tierra del Fuego por el lado del país trasandino.

Incluso, Daniel Guzmán, referente de la Federación, dijo a mediados del 2025 a La Opinión Austral que ahora Chile está con el proyecto de un túnel subacuático y ha estado el consorcio noruego haciendo estudios, lo que le da la posibilidad de hacer este cruce y “es absolutamente posible entre Bahía Azul y Punta Delgada“. Por lo siguiente, “en los costos en sí mismo de lo que significa hacer un cruce soberano por agua argentina, por la boca oriental del estrecho Magallanes, frente a esta posibilidad, queda totalmente alejado”.

Es verdad que desde entonces han surgido pocas informaciones al respecto, pero cada tanto surge la pregunta sobre cómo conectar de mejor manera a Santa Cruz con la isla de Tierra del Fuego, no sólo por un tema económico sino también de soberanía.