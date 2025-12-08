Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una encuesta de alcance nacional realizada por la consultora Explanans durante la segunda semana de noviembre determinó que 6 de cada 10 argentinos está de acuerdo con la reforma laboral que el Gobierno Nacional impulsa para su debate en el Congreso. El sondeo, basado en 6.145 entrevistas distribuidas en 25 conglomerados urbanos de 91 ciudades del país, muestra un panorama social atravesado por apoyos, cuestionamientos y fuertes diferencias generacionales.

Según el informe, el 43,1% de los encuestados “adhiere plenamente” a la propuesta del presidente Javier Milei, mientras que un 18,7% considera necesaria una reforma, aunque distinta a la planteada por el Ejecutivo. En contraposición, cerca del 30% rechaza por completo cualquier modificación en el modelo laboral vigente.

Diferencias por edad y género: dónde crece el apoyo

Uno de los datos más relevantes del estudio son las brechas entre grupos etarios y entre varones y mujeres.

Entre los jóvenes de 18 a 30 años, el 63,2% de los varones respalda la reforma laboral propuesta por Milei, mientras que entre las mujeres de ese mismo rango el apoyo baja al 40,6%. La distancia se amplía aún más al comparar a los varones jóvenes con mujeres mayores de 50 años, donde el rechazo es considerablemente mayor.

El informe, que publicó la Agencia Noticias Argentinas, subraya que quienes integran el núcleo del 43,1% de adhesión plena exhiben características comunes: evalúan positivamente la gestión del Gobierno Nacional, consideran que su situación actual mejoró respecto de la anterior administración y desean que los gobernadores apoyen sin matices al Poder Ejecutivo. Además, tienen una percepción “muy negativa” de los sindicatos.

Qué opinan quienes apoyan reformas alternativas

En el segmento del 18,7% que reclama una reforma diferente, predomina la crítica hacia Milei. Estas personas, según Explanans, aseguran atravesar un empeoramiento económico y exigen que los mandatarios provinciales asuman un rol más activo “en defensa de sus distritos” y con una mirada más federal. Este grupo tampoco comparte la visión de respaldo irrestricto al Ejecutivo que manifiestan quienes apoyan la reforma original.

Sindicatos en crisis de imagen: solo el 15% los valora positivamente

El estudio también expone una crisis profunda en la valoración social de los gremios. Solo el 15% de la población asegura tener una percepción positiva de los sindicatos, un dato que muestra un desgaste sostenido y que, según la consultora, no parece haber sido advertido por sus principales referentes.

La comparación con otros actores del entramado productivo y comunitario deja aún más en evidencia este escenario.

Cooperativas y mutuales: buena imagen pese al bajo conocimiento

A diferencia de los sindicatos, cooperativas y mutuales conservan un “capital simbólico más robusto”. El 37,3% de los encuestados las valora de manera positiva, aunque aún un 31,1% reconoce no conocerlas lo suficiente. Para Explanans, estos sectores “vuelan por debajo del radar de la agenda pública masiva”, pero se mantienen bien posicionados, especialmente considerando que su imagen mejora al aumentar su grado de conocimiento.

Un país dividido

El informe concluye que el debate sobre la reforma laboral atraviesa a la sociedad argentina con posiciones firmes y contrastes marcados. Mientras un sector amplio respalda la iniciativa del Gobierno y cree que las modificaciones son necesarias, otro grupo significativo exige alternativas y mayor protección en el marco de una situación económica percibida como adversa.

Con el Congreso como escenario próximo del debate, el estudio anticipa que la reforma laboral será uno de los temas centrales de la agenda política y social en los próximos meses.