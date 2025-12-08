“APTRA” inauguró un nuevo capítulo en la historia de los Martín Fierro: el domingo 7, se llevó a cabo la primera entrega de premios dedicada, exclusivamente, a la danza; unas 1200 personas, entre los nominados divididos en 41 categorías, miembros de la entidad dirigida por Luis Ventura, y los integrantes del jurado especializado, fueron los protagonistas de la noche que comenzó a puro baile, con una mega coreografía con unas cuarenta personas en escena que se desplegaron en ritmos como tango, ballet, flamenco, urbano y árabe; entre otros.

Elenora Cassano y Julio Bocca fueron los grandes ganadores de la noche al llevarse Martín Fierro de Oro, que contó con un cuadro especial realizado por la excoreógrafa del Bailando, María Laura Cattalini (La Cata) y lo entregó Ventura. “Este premio resume trayectoria, inspiración y excelencia; tiene un recorrido extraordinario en el arte de la danza por honrar a nuestro país en el mundo con una calidad interpretativa única”, dijo Gallardo.

Mientas que Bocca, director artístico del Colón, no pudo estar presente en la ceremonia su compañera subió casi, entre lágrimas, a alzar el premio: “No tengo que llorar, pero estoy super emocionada; no lo esperaba; me acabo de operar de la cadera y no esperaba venir; estoy feliz”. Luego, se refirió a su colega con quienm a partir de ahora, también comparte premio. “Bailamos, casi veinte años juntos, y creo que marcamos un antes y un después para que todo el mundo lo pueda disfrutar; extraño bailar, porque lo que se recibe en el escenario es maravilloso, pero hoy estoy en otro lugar, que es enseñar lo que aprendí en mi carrera”, destacó.

Además, la noche contó con un emotivo homenaje a Hernán Piquín que recibió el Martín Fierro a la “Trayectoria en la Danza”. Aníbal Pachano y Cecilia Figaredo también tuvieron sus reconocimientos, mientras que Noelia Marzol, Silvina Escudero y Julieta Poggio fueron algunos de los famosos encargados de anunciar ganadores.

La anfitriona de la noche, cuyo escenario fue el Golden Center, fue la flamante diputada Virgina Gallardo. “La danza es arte que atraviesa el alma y, hoy, honraremos a los maestros que ponen su amor y pasión; cuánto talento, ¿verdad? Nuestros bailarines nos hacen emocionar y espero que disfruten esta gran noche, un premio dedicado a la danza”, dijo la ex de Fort al abrir la fiesta y le dio paso a Ventura: “Estamos haciendo historia; esto, es historia”. Además, el presidente de “Aptra” pidió que se valore el evento “en un momento que se pone en duda la cultura argentina”. El periodista se refirió a las críticas recibidas por la entidad en las últimas semanas: “Lo que hacemos en construir”, lanzó, pero, mientras continuaba su discurso, refiriéndose a los “retrógrados”, la transmisión de Canal (á) se cortó porque el audio estaba desfasado; pasada la complicación técnica, la fiesta volvió a emitirse.

Leé más notas de La Opinión Austral