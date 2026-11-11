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Casi 2,5 millones de personas, según las estimaciones de las autoridades bonaerenses, participaron de la misa que el papa León XIV celebró frente a la Basílica de Luján.

“Hace 24-48 horas que se ha ido instalando gente, eso ha dificultado, me parece, un poco más la cuestión para todos los vecinos, en función de que se cerraron calles, se cortaron rutas y eso ha generado una distorsión de lo que cotidianamente sucede, pero obviamente que es muy importante”, manifestó Juan Carlos Juárez, exdiputado provincial de Buenos Aires y vecino de Luján, en comunicación con Radio LU12 AM680.

Para la ciudad, esta fue su segunda visita eclesiástica. “La primera fue en junio de 1982, con el papa Juan Pablo II, y ahora con el papa León XIV, obviamente ha despertado mucho interés en el resto del país como en cada uno de los lugares donde ha hecho un oficio religioso”.

“Acá no lo convoca ni el presidente, ni el gobernador, ni el intendente, la que convoca es la virgen de Luján entonces, venir a oficiar una misa a los pies de la virgen de Luján es un hecho trascendente en la vida de Luján y, obviamente, de la Argentina. Para nosotros Luján es la capital de la fe y la historia, se atraviesan esos dos caminos, vamos a los 400 años del milagro de la virgen de Luján, en el 2030″, afirmó.

Describiendo la masividad del evento, comentó: “El lunes salimos a caminar con mi esposa, fuimos hasta cerca de la entrada, a la avenida, nos encontramos con una familia de salteños portando a la virgen de Salta, ya instalada debajo de un arbolito, hay gente que está desde el día domingo también”.

En cuanto a los espacios dispuestos por la organización, explicó que hasta a 20 cuadras se dispusieron pantallas y sonidos para seguir la misa y que excepto cuando pasara el papamóvil, el público vería escuetamente al sumo pontífice por encontrarse a más de 250 metros”.

Por otra parte, lamentó los elevados precios a los que los lugareños ofrecieron albergue o estacionamiento. “No tiene ningún sentido y me parece que es un aprovechamiento que no comparto. En una ciudad como la de Luján donde la base es la visita religiosa, me parece que la mirada tiene que ser totalmente otra. Ha habido precios disímiles tanto para los estacionamientos como para albergar, para instalar una carpa. En estos últimos días habían bajado mucho porque obviamente, ¿quién va a pagar 10 mil dólares para quedarse dos o tres días en un departamento?”, planteó.

De Francisco a León XIV

“De alguna manera creo que es la continuidad de un mensaje de la Iglesia, sólo cambian las formas de quién es el papa, de algún modo el papa León XIV, con lo que ha dicho hasta acá, con su forma, certifica el mensaje del papa Francisco”, consideró.

Juárez recordó que la primera enciclíca social de la Iglesia católica fue la Rerum Novarum que “eran los derechos del trabajo con dignidad y ahora el papa León con su encíclica papal Magnificas Humanitas habla sobre el trabajo y la dignidad con respecto a la tecnología. Hay una línea central en ese aspecto”.

Mencionó como dato curioso que la banda que espero al pontífice en su ingreso a Luján se denomina Rerum Novarum.

También rememoró que cuando Juan Pablo II visitó Luján llegó en tren a la ciudad y agregó que “no usó el papamóvil, usó un auto que era presidencial, un descapotable, vino parado desde la estación hasta la Basílica. Como había tanta gente salió por atrás de la basílica en un colectivo de una línea local, fue sentado atrás, del conductor, en una silla”.

Finalizando, el lujanense afirmó: “En estos tiempos tenemos que aprovecharlo para la reflexión y reflexionar que no estamos solos y que no somos enemigos”.