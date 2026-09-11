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La vestuarista que, tiempo atrás, hizo pública su denuncia por acoso sexual contra el cantante Axel, volvió a romper el silencio para referirse al dramático episodio que le tocó atravesar junto al artista; a través de su cuenta de Instagram, la profesional compartió un desgarrador descargo en el que detalló los duros momentos vividos durante su etapa laboral con el músico.

En su relato, la mujer expuso no solo diversas situaciones de acoso que habría padecido por parte del cantante, sino, también, el profundo impacto psicológico y emocional que, esos hechos, continúan generándole en su vida cotidiana.

“Hoy, me siento firme y acompañada como para poder blanquear esto que me preguntaron mucho por mensajes privados… recuerden que tengo una vida personal que dirijo fuera de redes sociales. Me daba miedo contarlo”, comenzó diciendo la joven.

Ante estos dichos, prosiguió: “Pero lo trabajé en terapia, sobre todo, porque es una persona que conocí por más de 10 años, que jamás me imaginé que iba a tener ese tipo de comportamiento para conmigo; cada vez que escucho “celebra la vida”, me descompongo”, reveló, causando conmoción.

Ante esto, aseguró que, en un principio, no daba crédito a los rumores que indicaban que Axel no era una buena persona.”Nunca quise creer las versiones que indicaban que no era una buena persona hasta que me pasó a mí, y… en mi momento más vulnerable”, manifestó.

“Si son mujeres y tienen que trabajar cerca suyo, siempre pidan adelanto de efectivo a su productora y vayan acompañadas”, cerró.

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