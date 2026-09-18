Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Unidad en defensa de la abogacía” se prepara para desembarcar en el Consejo de la Magistratura Nacional con una propuesta que busca reunir a representantes de la colegiatura de distintas jurisdicciones del país. El espacio presentará formalmente a sus candidatos el próximo 20 de octubre, junto con las bases programáticas que sintetizan los principales objetivos de la alianza.

La propuesta está organizada en torno a siete ejes: mérito, idoneidad e igualdad en la selección de magistrados; independencia judicial y responsabilidad de los magistrados; defensa del ejercicio profesional y calidad del servicio de justicia; rendición de cuentas; evaluación del desempeño judicial; modernización de la gestión; y formación judicial de excelencia, abierta y plural.

La construcción de la alianza tuvo entre sus principales impulsores al expresidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, quien aportó su experiencia y acompañó el armado de un espacio que reúne dirigentes de la colegiatura de diferentes puntos del país.

Alberto Biglieri encabeza la lista

El primer candidato es Alberto Biglieri, de 62 años, abogado del sur del Gran Buenos Aires y con una extensa trayectoria académica en el ámbito del Derecho Administrativo. Es titular de esa asignatura en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), institución en la que también se desempeñó como vicedecano, y desarrolla además actividad docente en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Biglieri integra asimismo el Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, sumando a la lista una trayectoria vinculada tanto con la actividad académica como con el ejercicio profesional.

En segundo lugar se encuentra Claudia Sarmiento, de 42 años, oriunda de San Juan y con representación en el ámbito colegial. Recientemente dejó su cargo como secretaria de Estado de la provincia para concentrarse en la campaña y en la construcción de la propuesta.

La lista continúa con Eduardo Bittar, de 48 años, actual presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, y Jazminka Mihaljevic, de 59 años, vicepresidenta de la Caja Forense de Mendoza.

Los candidatos suplentes

La nómina de suplentes también incorpora dirigentes con trayectoria en instituciones vinculadas con la abogacía de distintas jurisdicciones.

La integran Carlos Más Vélez, de 53 años, exvicepresidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y docente de Derecho Administrativo en la UBA; Ana Ruiz O’Neill, de 57 años, vicepresidenta del Colegio de Abogados de Bell Ville, Córdoba; Guillermo Lipera, de 67 años, expresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; y Carolina Grillo, de 48 años, vicepresidenta del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes.

De esta manera, “Unidad en defensa de la abogacía” plantea una composición con representantes de diferentes regiones y entidades de la profesión, con el objetivo de llevar al Consejo de la Magistratura una agenda centrada en el funcionamiento del sistema judicial, la selección y evaluación de magistrados y las condiciones del ejercicio profesional.