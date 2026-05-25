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Ante el no cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario, este martes iniciará un paro docente por 96 horas en las universidades nacionales.

La medida, que se extenderá desde el martes 26 al viernes 29, fue resuelta la semana pasada en el Plenario de Secretarías Generales de la CONADU Histórica.

“Amparados por el apoyo popular ratificamos la voluntad de luchar por nuestro salario y por la universidad pública”, señalaron desde la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios.

Asimismo, realizaron un balance sobre la 4ta Marcha Universitaria, que se desarrolló el 12 de mayo, “fue profundamente positivo con un reconocimiento del enorme protagonismo de las asociaciones de base y la amplia participación de la comunidad universitaria en todo el país”.

“Las marchas realizadas en las distintas universidades nacionales volvieron a expresar con fuerza el rechazo al ajuste del gobierno sobre la educación pública, los salarios, la ciencia y el sistema universitario en su conjunto”, agregaron.

El plenario coincidió en que “la extraordinaria respuesta social obtenida es un respaldo muy poderoso para la continuidad de nuestro plan de lucha, frente a un gobierno que continúa sin dar respuestas a las demandas salariales y presupuestarias”.

Además, determinaron que el paro nacional se acompañará con acciones de visibilización y de protesta en todo el país. “Y será el espacio para el debate que nos llevará a resolver las medidas para el cierre del cuatrimestre y el inicio del segundo semestre”, adelantaron.

Las federaciones nacionales realizaron un balance positivo de la 4ta Marcha Universitaria. Foto: José Silva/La Opinión Austral

En Santa Cruz, ADIUNPA, uno de los gremios base de CONADU Histórica, adherirá a la medida en las diferentes sedes de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) en Caleta Olivia, Río Turbio y Puerto San Julián. En tanto que aún resta conocer cómo continuará el desarrollo de las actividades académicas en Río Gallegos, después de la suspensión que tuvo lugar, por resolución de Decanato, tras el pedido de sindicatos y estudiantes al conocerse que el trabajador nodocente que apuñaló a un estudiante había recuperado la libertad.

Por su parte, la FAGDUT, la federación gremial de docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), continúa con su plan de lucha y convocó a cinco días de protesta a partir del martes 26 de mayo.

“El Gobierno tiene que dejar de poner excusas y aplicar la Ley de Financiamiento Universitario”, manifestó el secretario general de FAGDUT, Ing. Ricardo Mozzi, y explicó: “Seguimos en estado de alerta: cada día que pasa sin resolverse esta problemática hay más docentes que -por estos salarios indignos- migran al sector privado y más estudiantes que -por no tener becas- dejan la facultad”.

En la Universidad Tecnológica Nacional, que tiene en Santa Cruz una Facultad Regional, la medida iniciará este martes con 48 horas de jornadas de reflexión donde los docentes asistirán a los establecimientos educativos para dar visibilización a la crítica situación universitaria. Luego, el jueves 28 y viernes 29, habrá paro sin asistencia a los lugares de trabajo y sin dictado de clases virtual sincrónica, por lo que no habrá actividades académicas y de investigación en las 30 facultades regionales que posee la UTN a lo largo y ancho del país ni en el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico, también dependiente de la casa de altos estudios.

El quinto día de la medida de fuerza, para completar las 120 horas de protesta anunciadas, será el jueves 4 de junio.