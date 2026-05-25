El repechaje de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) dejó un momento que, rápidamente, encendió el debate entre los seguidores del programa; luego de que la producción otorgara dos Golden Tickets a Brian Sarmiento y Andrea del Boca, todavía quedaba una posibilidad de ingreso para Carmiña Masi, quien había logrado ubicarse entre las más votadas por el público.

Sin embargo, el desenlace quedó en manos de Jenny Mavinga, que terminó inclinando la balanza con una decisión inesperada: no habilitar su regreso al reality conducido por Santiago del Moro.

La determinación generó un inmediato revuelo en redes sociales; desde ese momento, Mavinga quedó en el centro de las críticas y aseguró haber recibido una ola de comentarios agresivos y amenazas por parte de seguidores de Carmiña; a pesar de que la propia excandidata al repechaje pidió públicamente que frenaran los ataques, el clima de tensión continuó escalando.

Frente a la repercusión, Jenny decidió romper el silencio y contar qué sintió en el instante en el que tuvo que decidir; a través de sus historias de Instagram, reconoció que, inicialmente,pensó en darle una oportunidad, pero aseguró que el contexto terminó influyendo en su reacción. “¿Por qué dijo que no? Mi primer impulso fue decir que sí, pero el 99% de la gente que estaba en el estudio (tribuna, ex GH anteriores, ex GH actuales, panelistas y ¡la propia Carmiña!) me decían que no”, explicó.

Luego, profundizó sobre el desgaste emocional que venía acumulando y cómo ciertos comentarios terminaron pesando en ese momento. “En ese momento, recordé todo el hate que vengo teniendo desde que dijo lo que dijo, recibiendo en mis mensajes y publicaciones esas mismas palabras”, añadió.

Además, relató un episodio que la afectó especialmente antes de la gala y que, según contó, se le vino a la cabeza al momento de decidir. “Hizo un vivo y alguien me dijo: ‘¿Que se siente que tu ama va a entrar a la casa y vos, esclava, la vas a seguir sirviendo desde afuera?’ Se me vino esa frase a la cabeza y respondí con el corazón”, reveló.

Finalmente, Jenny cerró su descargo con una frase que resumió el motivo de su postura y dejó clara su mirada sobre lo ocurrid. “Perdonar no es lo mismo que premiar”, cerrar.

Leé más notas de La Opinión Austral