REFORMA LABORAL EN TIERRA DEL FUEGO UOM alertó que el 30% de los puestos de trabajo podrían estar en riesgo La provincia más austral del país sufrirá un duro revés en el régimen laboral en caso que avance la Reforma Laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. Desde el gremio alertaron que “las grandes empresas ya están despidiendo antes incluso de que la ley exista”.

Por La Opinión Austral | 02 de diciembre 2025 · 14:08 hs.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) vuelve a mostrar preocupación por Tierra del Fuego.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio El secretario general de la UOM, Abel Furlán, calificó la reforma laboral impulsada por Javier Milei como “una mentira hecha a la medida de las multinacionales”. Desde el sector industrial advierten que las medidas podrían acelerar cierres de fábricas, pérdida de empleos y afectar a las pequeñas y medianas empresas. En un análisis pormenorizado, el referente gremial aseguró que la reforma “no tiene nada para los trabajadores ni para las PYMES”, y que “las grandes empresas ya están despidiendo antes incluso de que la ley exista”. En lo que respecta al régimen promocional de Tierra del Fuego, el dirigente advirtió que casi el 30% de los puestos de trabajo podrían estar en riesgo, anticipando una desindustrialización acelerada por la apertura importadora y la falta de políticas industriales.

Para los sindicatos y expertos, estas medidas implican una reducción de derechos: menor poder de negociación colectiva, precarización laboral y eliminación de garantías mínimas.

En el caso de la UOM y otros actores del sector industrial, el problema central no es solo cómo se regula el trabajo, sino la ausencia de un plan productivo coherente que asegure empleo y producción local.

En el Congreso de la Nación se viene el debate sobre al reforma laboral.

Desindustrialización

La reacción de la entidad sindical que lidera Furlán refleja no solo la defensa de los derechos laborales, sino también la preocupación por la posible destrucción del aparato productivo nacional. Los gremios advierten que la reforma, tal como está planteada, podría ser una herramienta de desindustrialización y empobrecimiento laboral, dejando a los trabajadores y a las PYMES en una situación crítica.

“La modernización laboral sin un plan industrial de fondo no garantiza ni empleo ni desarrollo sostenible”, concluyó Furlán, reafirmando el reclamo histórico de la industria argentina por políticas que integren producción, empleo y protección social.