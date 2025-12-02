Your browser doesn’t support HTML5 audio

El secretario general de la UOM, Abel Furláncalificó la reforma laboral impulsada por Javier Milei como “una mentira hecha a la medida de las multinacionales”.

Desde el sector industrial advierten que las medidas podrían acelerar cierres de fábricas, pérdida de empleos y afectar a las pequeñas y medianas empresas.

En un análisis pormenorizado, el referente gremial aseguró que la reforma “no tiene nada para los trabajadores ni para las PYMES”, y que “las grandes empresas ya están despidiendo antes incluso de que la ley exista”.

En lo que respecta al régimen promocional de Tierra del Fuego, el dirigente advirtió que casi el 30% de los puestos de trabajo podrían estar en riesgo, anticipando una desindustrialización acelerada por la apertura importadora y la falta de políticas industriales.