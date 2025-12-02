Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ministro del Interior, Diego Santilli, recibió este martes al embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, y destacó una agenda que apunta a consolidar la relación bilateral. La reunión se desarrolló en el Salón de los Escudos de Casa Rosada y marcó el primer encuentro formal entre ambos desde que Lamelas presentó sus cartas credenciales ante el presidente Javier Milei, paso que completó su designación diplomática en Buenos Aires.

Lamelas asumió el cargo en un momento clave para la política exterior del Gobierno, que atraviesa una etapa de profundización del vínculo estratégico con Washington. La Opinión Austral informó que el presidente Milei definió tres focos centrales para su nueva fase de gestión: fortalecer la relación con Estados Unidos, administrar fricciones con gobernadores y ordenar la interna oficialista. En ese esquema, el rol de la embajada cobra un peso determinante.

Los ejes centrales de la agenda bilateral

Fuentes oficiales señalaron que Santilli y Lamelas repasaron los principales puntos de la agenda bilateral y coincidieron en ampliar el intercambio comercial. La reunión también incluyó un análisis sobre nuevas oportunidades de cooperación en sectores donde ambos países ya sostienen acuerdos estratégicos.

El ministro y el embajador reafirmaron los valores compartidos de libertad y progreso como bases del desarrollo. Los dos remarcaron que esos principios crean condiciones para impulsar inversiones, innovación y crecimiento económico. La Casa Rosada consideró que este encuentro dejó en claro la intención de avanzar hacia una etapa de mayor coordinación política y económica entre los dos gobiernos.

Un escenario regional e internacional en movimiento

El diálogo entre Santilli y Lamelas se produjo mientras el Gobierno define su participación en foros internacionales. Días atrás, Milei canceló su viaje a Washington, donde pensaba asistir al Consejo de Seguridad Nacional y participar de actividades paralelas al sorteo del Mundial 2026. La decisión respondió a motivos internos de agenda y a la necesidad de atender definiciones económicas y políticas en el país.

La ausencia del Presidente no alteró el clima de cooperación con Estados Unidos, que ya manifestó su interés en sostener una agenda activa con Buenos Aires. En ese contexto, la llegada de Lamelas abrió una gestión diplomática que buscará consolidar el vínculo entre los dos países y profundizar áreas de trabajo conjunto.

Un embajador con objetivos definidos

Peter Lamelas, quien entregó sus cartas credenciales la semana pasada, expresó que desea avanzar en acuerdos que fortalezcan el comercio, la seguridad y la integración tecnológica. Su mensaje inicial subrayó la intención de trabajar de manera coordinada con el Gobierno argentino para modernizar áreas estratégicas y respaldar proyectos de innovación y energía.

Washington considera a Argentina un socio relevante en la región. Por eso, la embajada catalogó esta nueva etapa como una oportunidad para estabilizar y proyectar el vínculo bilateral. Con la recepción en Casa Rosada, el diplomático consolidó su desembarco oficial y abrió un canal directo con los principales actores del Gobierno.

El embajador designado para la Argentina por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, causó un escándalo por sus dichos acerca de la presencia de China en las provincias y la prisión de la expresidenta Cristina Kirchner antes de ser designado por el Congreso de su país.

Peter Lamelas Cubano de nacimiento, estadounidense por “la gracia de Dios”, se define en su perfil de Linkedin; habló de su futura tarea en la Argentina. Bajo la promesa de “mantenerse firme” frente a la “influencia maligna” de Cuba, Venezuela, Nicaragua, China e Irán, Lamelas indicó en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano: “Hay 23 provincias y cada una tiene su propio gobierno, que puede negociar con fuerzas externas, con los chinos u otros, para ir y hacer proyectos en esa provincia en particular. Y eso también puede prestarse a la corrupción, a la corrupción por parte de los chinos”.

Planteó también que su misión incluirá viajes a cada una de las provincias para tener una “verdadera asociación con los gobernadores” y garantizar la eliminación de la “corrupción” en esos territorios. Afirmó también que “debemos asegurarnos de que Cristina Kirchner reciba la justicia que bien merece. Sigue habiendo un movimiento ahí fuera. Hay un movimiento cristinista.

Una hoja de ruta que seguirá en construcción

El Ministerio del Interior resaltó que el encuentro permitió delinear una hoja de ruta con metas concretas para los próximos meses. Entre ellas se destacan el impulso al comercio exterior, la cooperación institucional y la coordinación de políticas públicas que favorezcan el desarrollo económico.

Santilli sostuvo que Argentina busca construir relaciones internacionales que generen resultados tangibles para el país. En esa línea, la reunión con Lamelas se interpretó como el primer paso de un ciclo que apunta a profundizar el trabajo conjunto con Estados Unidos dentro de un contexto político y económico que exige estabilidad y alianzas consistentes.