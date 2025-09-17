Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cuánto saldrá la sombra en la playa durante el verano 2026

Aunque todavía faltan varios meses para el inicio del verano, los balnearios de Mar del Plata ya comenzaron a publicar sus tarifas de referencia para la temporada 2026, especialmente pensadas para quienes buscan asegurarse un espacio en la playa con anticipación.

Los valores difundidos en el sector turístico muestran que el alquiler de carpas y sombrillas registrará fuertes aumentos respecto a años anteriores, y muchos complejos ya habilitaron una preventa con descuentos de hasta el 25% para quienes reserven antes del 15 de octubre.

Cuánto costará alquilar una carpa en Mar del Plata

Según las tarifas preliminares para el próximo verano, el alquiler de carpas tendrá los siguientes precios estimados:

Segunda quincena de diciembre 2025

• Quincena: $700.000

• Semana: $400.000

• Día: $60.000

Enero 2026

• Mes completo: $1.900.000

• Quincena: $1.000.000

• Semana: $550.000

• Día: $90.000

Febrero 2026

• Mes completo: $1.500.000

• Quincena: $850.000

• Semana: $600.000

• Día: $70.000

Cuánto costará alquilar una sombrilla

Las sombrillas, que suelen ser más económicas que las carpas, tendrán los siguientes valores de referencia:

Segunda quincena de diciembre 2025

• Quincena: $400.000

• Semana: $250.000

• Día: $30.000

Enero 2026

• Mes completo: $1.200.000

• Quincena: $750.000

• Semana: $400.000

• Día: $60.000

Febrero 2026

• Mes completo: $900.000

• Quincena: $500.000

• Semana: $300.000

• Día: $45.000

Qué servicios incluyen

Tanto las carpas como las sombrillas suelen incluir equipamiento y acceso a servicios del balneario, como:

Cuatro sillas, una mesa y una reposera

Uso de vestuarios, baños, bar y restaurante

Actividades deportivas y recreativas

Descuentos en clases de surf o skate y en gastronomía

No hay precios oficiales de la Cámara de Turismo

Actualmente, no existe un tarifario oficial publicado por la Cámara Argentina de Turismo ni por organismos nacionales que regulen o fijen precios de referencia para el alquiler de carpas y sombrillas en Mar del Plata.

Los valores que se conocen provienen de publicaciones de balnearios y relevamientos de medios de comunicación, que recogen precios orientativos en distintas playas de la ciudad. Algunos medios informaron que, según la zona y los servicios, los valores pueden ir desde $50.000 a $120.000 por día y superar los $6 millones por temporada completa en algunos balnearios de primera línea.