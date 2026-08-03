Rosalía se presentó en el Movistar Arena de Buenos Aires y, Ángela Torres, protagonizó uno de los momentos más impactantes de las presentación; la actriz y cantante fue la primera en ingresar al confesionario montado por la española y terminó conmoviendo al público tras revelar una historia de amor que, según contó, la hizo perder parte de su esencia.

“Sí que se siente íntimo”, manifestó Ángela, antes de hacer su confesión; en este marco, Rosalía la invitó a abrir su corazón. “Es íntimo, ahora, es un momento solo nuestro… Me pregunto si hay algo que llevas ahí guardado en el pecho, desde hace un tiempo, y tuvieras ganas de sacártelo hoy”, le consultó a su invitada.

Sin filtros, la artista sorprendió con una frase que dejó en silencio al público. “Sí, vengo a contarte que hay alguien con quien salí, que me hizo perder mi muchosidad”, expresó.

Luego, explicó el significado de esa particular expresión. “Te preguntarás qué es… entre mis amigas, decimos que “la muchosidad” es lo que te hace ser quién sos, lo que te hace ser auténtica y brillar con tu brillo propio”, reveló.

La confesión fue subiendo de tono cuando, recordó, cómo era esa relación. “Salí con un chico que me hizo perderme a mí misma y teníamos muchos problemas; uno de ellos, el que más me lastimaba a mí, era que no me quería hacer parte de nada en su vida”, aseveró.

Y, profundizó: “Salimos mucho tiempo, años, y él no quería invitarme con sus amigos, no quería invitarme a salir de fiesta, no me quería invitar a su vida, no me quería hacer parte de su vida… Quería que solo nos veamos solos, en su departamento”.

Las palabras de Ángela impactaron, de lleno, en el público, que comenzó a abuchear la actitud que describía; fue, entonces, cuando Rosalía no pudo contener su sorpresa, y, lanzó: “Qué bolu..”, una reacción que desató risas, aplausos y, rápidamente, comenzó a circular en las redes.

Lejos de terminar ahí, Torres recordó otro episodio que, todavía, le dolía. “Había una parte, en particular, que a mí me lastimaba más que todas: era que él iba siempre a ver tocar un grupo musical de artistas que a mí me apasiona, de acá de Argentina”.

Luego, reveló el motivo de su tristeza. “Yo le pedía que me lleve y él me decía que ‘no’, que ‘si yo quería ir, tenía que conseguir las entradas por mi cuenta, que él no me iba a agregar a su lista de invitados'”, confesó la acrtiz.

Antes de que terminara la historia, Rosalía sorprendió al adivinar el nombre del grupo. “¿Cindy Cats?”, dijo, la española.

“Exactamente”, respondió Ángela, entre risas, y cerró con una inesperada revancha.

“Pero… ¿sabés qué, Rosi? Las vueltas de la vida… Esta historia tiene final feliz, porque, hace poco, este mismo grupo de artistas, que yo admiraba, me invitó a cantar con ellos y… adiviná quién estaba mirando desde la platea…“, comentó.

¿Indirecta de Ángela Torres para Rusherking?

El video del confesionario explotó en las redes y, miles de usuarios, analizaron cada frase de Ángela Torres para intentar descubrir a quién estaba haciendo referencia.

En X, TikTok e Instagram, numerosos fanáticos aseguraron que la historia apuntaba a Rusherking; las especulaciones crecieron, porque no es la primera vez que, la cantante, relata situaciones similares sobre una relación en la que se sintió relegada y excluida de la vida de su pareja.

Además, muchos sostienen que, justamente, en el reciente show de Cindy Cats en el que Ángela Torres fue invitada a cantar sobre el escenario, Rusherking habría estado presente entre el público, una coincidencia que alimentó aún más las teorías.

Hasta el momento, la artista no confirmó la identidad del exnovio al que hacía referencia ni mencionó nombres durante su emotiva confesión; sin embargo, eso no impidió que las redes estallaran con todo tipo de comentarios y que, el video, se convirtiera en uno de los momentos más comentados de la visita de Rosalía a la Argentina.

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