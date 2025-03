Tras tres meses de separación, Valentina Cervantes y Enzo Fernández decidieron apostar nuevamente por su relación. En su primera entrevista, luego de la reconciliación, la modelo habló sobre cómo se dio el reencuentro con el futbolista, los cambios que acordaron para seguir adelante y qué piensa de los rumores que lo vincularon con Nicki Nicole.

En una nota para “LAM” (América TV), Cervantes, expresó: “Tuvimos nuestras charlas; también, arreglamos las cosas que capaz no estábamos muy de acuerdo. Pudimos acomodarnos todo bien para seguir con la familia, claro, y, obvio, con nuestra pareja”.

Consultada por la reconciliación, explicó: “Siempre digo que si no hubiera amor, hoy no estaría con Enzo y, por suerte, sé que eso es lo que sobra. También, accedí a darle una segunda oportunidad. Soy de dar segundas oportunidades y, si es mi familia, más todavía”.

Según contó Cervantes, el punto de quiebre para su regreso como pareja fue el viaje que hizo a Londres para que sus hijos pasaran Año Nuevo con su padre. “Cuando fui a Inglaterra, no fui con expectativas de nada; estábamos separados y era solo el vínculo para que esté con sus hijos, pero… bueno, nos reencontramos nosotros como pareja”, relató.

Uno de los aspectos que más destacó fue que ambos extrañaban la dinámica familiar que habían construido. “Era como que se extrañó todo también: la familia, la pareja, el estar acompañado… no es lo mismo”, añadió; además, contó que la actitud de Enzo Fernández la sorprendió positivamente. “No me sorprendió cuando me pidió volver, porque lo conozco y sé los valores que tiene”.

Qué dijo Valentina Cervantes sobre el supuesto affaire entre Enzo Fernández y Nicki Nicole

“Vos ponés música en tu teléfono, ¿y escuchás a Nicki Nicole?”, preguntó con picardía Ángel De Brito en referencia a los rumores de affaire que hubo tiempo atrás entre la artista y el campeón del mundo. “Obvio, en el auto. “Ojos Verdes” me encanta. Olivia también la escucha”, aseguró.

Tras estos dichos, el periodista continuó indagando. “Pero… cuando suena Nicki Nicole, ¿Enzo pone cara rara?”. A lo que Valentina, respondió: “No, por ahora no puso. Hay veces que la escuchamos juntos”.

Cabe destacar que la reconciliación implicó establecer ciertos cambios en la dinámica de pareja. Durante la entrevista, la modelo dejó en claro que su crecimiento profesional es una prioridad.

