El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz iniciará este 3 de marzo, el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan. El proceso contará con más de un centenar de testigos y prueba documental sensible, incluye material fílmico encriptado, documentación con secreto militar y la citación de un experto de una empresa alemana.

El debate no tendrá como testigos al ex presidente Mauricio Macri, al ex jefe de Gabinete Marcos Peña, ni al ex ministro de Defensa Oscar Aguad. Ninguno de los funcionarios del Estado Nacional de aquel momento ha quedado dentro de esta etapa de la causa.

Ocho años después

La abogada querellante Valeria Carreras, representante de 34 familias de los submarinistas, dialogó con LU12 AM680 Radio Río Gallegos recordó que la instrucción duró dos años intensos. Durante el primer año no se había encontrado la unidad, hallada finalmente al cumplirse el primer aniversario.

Destacó que en el proceso se vivió el espionaje del gobierno del expresidente Mauricio Macri a los familiares. “Las 34 familias que represento y yo lo vivimos mancomunadamente. No podés en 8 años dejar de sentirte parte de la familia”, afirmó.

La tragedia del ARA San Juan se llevó la vida de 44 tripulantes. El submarino se hundió el 15 de noviembre de 2017, a unos 500 km de la costa del Golfo San Jorge.

La sede del juicio en Río Gallegos

La querella celebró que el juicio se realice en la capital santacruceña tras un conflicto jurisdiccional el año pasado. Se intentó trasladar la causa a los tribunales de Comodoro Py en la Ciudad de Buenos Aires.

“Fuimos los únicos que en soledad pedíamos que fuera en Río Gallegos. Tenemos la certeza que si caemos en Comodoro Py, la causa se va a hundir más profundo de lo que está el submarino. El fuero federal de la capital está muy cooptado y desprestigiado“, sostuvo la letrada.

La abogada explicó que lucharon por un tribunal del interior del país que brinde garantías de imparcialidad y objetividad. Señaló que pretenden una sentencia justa sin favoritismos ni presiones políticas.

Mauricio Macri con familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.

La situación de las víctimas

Carreras enfatizó la necesidad de un cierre para las familias, quienes no pueden realizar el duelo al no tener un lugar donde dejar una flor. “No se puede vivir eternamente pendiente de un juicio, de qué pasó, sin saber, en la incertidumbre”, explicó.

Sobre la responsabilidad de Macri y Aguad, aclaró que la investigación sigue abierta. En 2020 se ordenó a la justicia de Caleta Olivia -a cargo de la jueza Marta Yañez– investigar a ambos ex funcionarios tras un planteo de la querella.

“Necesito en esa causa tener prueba contundente. No me puedo arriesgar a un sobreseimiento prematuro. Está abierta. Si yo junto más prueba en este juicio, la aportaré”, detalló.

Familiares del ARA San Juan piden justicia.

Denuncia de espionaje ilegal

La representante legal criticó el tratamiento recibido en Comodoro Py respecto al espionaje. Mencionó que allí se les dijo que el seguimiento había sido legal porque las familias eran “peligrosas” para la seguridad del entonces presidente de la Nación Mauricio Macri y la seguridad nacional.

“A ellas las espiaron un año completo con fotos certificadas por la justicia, pero nunca les iniciaron ninguna denuncia por atentar contra la seguridad. Esa excusa era una mentira total”, denunció Carreras.

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz se ubica en el 1° piso de un edificio céntrico de Río Gallegos. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Hipótesis

La querella sostiene que el “submarino no estaba en condiciones de cumplir una misión de 25 días”. Según la instrucción, la unidad presentaba fallas y averías que ponían en riesgo su seguridad.

Carreras afirmó que un incidente idéntico ocurrió en la navegación de julio anterior. “Quedó por escrito y nadie hizo nada para evitar que vuelva a suceder. Y sucedió”, manifestó.

La hipótesis de trabajo se centra en el delito de abandono y omisión de deberes por parte de los procesados.

Los últimos momentos y protocolos

La última comunicación oficial fue el 15 de noviembre de 2017 a las 7:20 horas. Sin embargo, la abogada reveló que hubo seis llamados informando sobre el incendio desde la noche anterior.

“Esto denota la emergencia. Se incumplió el protocolo de la Armada para incendios. El ARA San Juan ya se había incendiado amarrado en puerto en 1995 y tardaron tres días en apagarlo. En navegación, debían volver inmediatamente o abandonar el buque. Les dijeron ‘marchen a Mar del Plata’ y no llegaron jamás”, concluyó.