Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La apertura del 144° período de sesiones ordinarias del Congreso nacional dejó una escena de alta confrontación política. El presidente Javier Milei combinó anuncios de reformas estructurales con duras críticas a la oposición, lo que generó reacciones inmediatas entre legisladores.

En su mensaje ante la Asamblea, el Presidente no solo cuestionó a sectores opositores, sino que también anunció una nueva etapa de reformas. “Cada uno de los ministerios preparó 10 paquetes de reformas estructurales”, adelantó, y aseguró que el Gobierno enviará iniciativas todos los meses al Congreso.

Milei anticipó modificaciones en el Código Civil, el Código Comercial y el esquema impositivo. Planteó la necesidad de “menos impuestos” y de profundizar la apertura económica, además de impulsar cambios en el Código Aduanero para facilitar acuerdos comerciales.

En otro tramo del discurso, arremetió contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner al afirmar que “va a seguir presa” y la calificó como “chorra”. También lanzó acusaciones contra dirigentes opositores del kirchnerismo y del Frente de Izquierda y utilizó términos descalificatorios que elevaron la tensión dentro del recinto.

El mandatario defendió el rumbo económico de su gestión, destacó la baja de la inflación, el recorte del gasto público y la eliminación del déficit fiscal, y aseguró que el oficialismo cuenta con “el Congreso más reformista de la historia”.

Gadano se retiró del recinto en pleno discurso

La senadora nacional por Santa Cruz del bloque Movere Por Santa Cruz, cercana al gobernador Claudio Vidal, Natalia Gadano, se retiró del recinto mientras el mandatario pronunciaba su discurso ante la Asamblea Legislativa. La legisladora tomó esa decisión en señal de rechazo a las expresiones que el Presidente dirigió contra diputados y senadores.

Natalia Gadano se retiró del recinto durante el discurso y dijo que no participaría del asado a la que fue invitada.

Durante su intervención, Milei lanzó frases como: “Lo que dicen las bestias, ignorantes, brutas que están acá”; “Ustedes que no saben ni sumar”; “Yo sé que ustedes suman con dificultad”; y “Sería lindo poder debatir con ustedes si supieran algo”, entre otras manifestaciones dirigidas a integrantes del Poder Legislativo.

Tras abandonar el recinto, Gadano explicó su postura ante la prensa. “Los diputados y senadores somos representantes del pueblo argentino y de cada una de las provincias. Insultarnos es insultar a los habitantes de la Nación Argentina. Nadie le advirtió al presidente que no iba a una cancha de fútbol, sino al Congreso de la Nación”, afirmó.

La senadora calificó los dichos como “frases desafortunadas” y reclamó un cambio en el clima político. “Argentina necesita diálogo, consensos y trabajo conjunto entre los distintos partidos políticos. El país sale adelante con el esfuerzo de todos, no desde la descalificación ni el agravio”, sostuvo.

Gadano también confirmó que no asistirá a la cena posterior en la Quinta de Olivos, a la que había sido invitada junto a otros legisladores. Su decisión marcó una señal política clara frente al tono que caracterizó la apertura legislativa. Su ausencia se suma a la del diputado del partido SER, José Luis Garrido, quien también fue invitado pero decidió estar en Santa Cruz para presenciar la asunción de Pedro Luxen como jefe de Gabinete de Claudio Vidal, durante el acto de apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura provincial.

Ianni pidió respuestas sobre la crisis social

La diputada nacional por Santa Cruz, Ana María Ianni, también cuestionó con dureza el mensaje presidencial. “Vinimos a escuchar a un presidente desquiciado y con el único recurso de atacar a la oposición. Dijo más veces ‘kukas’ que propuestas concretas”, afirmó.

Ana María Ianni compartió una foto en contra de la reforma a la Ley de Glaciares.

Ianni señaló que la ciudadanía demanda soluciones frente a la situación económica. “Los argentinos necesitan que hablemos de lo que les preocupa día a día. Que hablemos del laburo que se pierde, de la plata que no alcanza, de los servicios que aumentan, de las ayudas que ya no llegan”, sostuvo.

En tanto, la diputada Moira Lanesán Sancho, cercana al intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, cuestionó que le presidente brindara un discurso fuera de la realidad del país. “Señor Presidente Javier Milei, ¿En qué país está viviendo usted?”, dijo en un video que grabó desde el recinto mientras hablaba Milei. “Vive en una Argentina que para él no tiene hambre, es una Argentina que hoy necesita trabajo, que hoy necesita oportunidades, que no es la que está en la mesa de los argentinos y las argentinas”, agregó y dejó un mensaje en contra de la reforma a la Ley de Glaciares: “Este señor que están escuchando es el presidente de la Nación Argentina, el presidente que quiere vender el agua de ustedes y nosotros”, finalizó

El mensaje simbólico de Juan Carlos Molina

El diputado nacional por Santa Cruz, Juan Carlos Molina, expresó su postura a través de las redes sociales. Publicó una imagen desde su banca en la Cámara de Diputados con un buzo negro que llevaba la palabra “NADA” en letras blancas. El mensaje fue breve: “Así fue la sesión hoy en Cámara de Diputados. #nada”.

Juan Carlos Molina consideró que el discurso de Milei estuvo vacío de contenido.

Antes, el legislador compartió una historia con una imagen de su banca y un papel que citaba el versículo Mateo 23:27 de la Biblia: “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia”.

El gesto reforzó el tono crítico que adoptaron representantes patagónicos frente al discurso presidencial.

Glinski: “Milei sostiene una posición agresiva”

En diálogo exclusivo con La Opinión Austral, el diputado nacional por Chubut, José Glinski, cuestionó el enfoque que eligió el Presidente para inaugurar el año legislativo.

“El presidente no elige la Asamblea Legislativa para hacer un repaso de la gestión real”, afirmó. Y agregó: “Sino más bien para montar su show de comunicación que, de alguna manera, marida con las cosas que hace más de su perfil”.

Moira Lansesán Sancho, Juan Carlos Molina y Ana María ianni, diputados de Santa Cruz por Unión por la Patria.

Para el legislador de Unión por la Patria, Milei “reafirma un poco su identidad en el antiperonismo, en una posición agresiva, sosteniendo la idea del odio muy fuerte”. Glinski consideró que el mandatario actúa respaldado por la legitimidad electoral obtenida en los últimos comicios, aunque advirtió que ese estilo confrontativo puede tener consecuencias.

“No es gratuito, los niveles de odio y agresividad y crueldad, a mi juicio, más temprano que tarde van a volverle. No tengo tan claro que las mayorías, que la sociedad argentina, espere de un presidente lo que hace Milei”, expresó.

Por su parte Juan Pablo Luque decidió apuntar al gobernador de Chubut, Ignacio Torres: “Espero que mañana (por este lunes) accione el gobernador Ignacio Torres contra los dichos del presidente Javier Milei sobre nuestra cordillera. Merece el repudio completo del arco político de la provincia del Chubut”.

La senadora Andrea Cristina del PRO de Chubut en la sesión.

En tanto la senadora del PRO de la provincia de Chubut, Andrea Cristina, fue una de las que se mostró más conciliadora. Con una foto desde su banca con compañeros de bloque sostuvo que siguen “comprometidos en debatir ideas, proponer proyectos y apoyar las reformas estructurales que necesita el país para crecer, atraer inversiones, generar empleo y fortalecer sus instituciones”.

El diputado de La Libertad Avanza por Chubut, César Treffinger, por su parte citó una frase de Milei acerca de que gobernar con responsabilidad es gobernar para los Argentinos de hoy, pero también para los de mañana, de la que manifestó estar de acuerdo. “Muchos decidimos involucrarnos en política con la convicción de construir un país más ordenado que el que recibimos, más libre y con más oportunidades para las próximas generaciones, y eso es lo que estamos haciendo. Usted no vino a administrar la decadencia, vino a cambiar la historia, y aquí estaremos para acompañarlo. Dios lo bendiga siempre”, expresó.

César Treffinger y Maira Frias en la Cámara de Diputados de la Nación.