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El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Vandalismo Rural, que modifica el Código Penal e incorpora sanciones específicas para quienes ingresen sin permiso a establecimientos agropecuarios o provoquen daños en cultivos, silobolsas, ganado e infraestructura productiva. La iniciativa fue aprobada con 49 votos afirmativos y 9 negativos, y responde a un reclamo histórico de las entidades del campo.

Por Santa Cruz, Alicia Kirchner (Unión por la Patria) votó en contra, mientras que José María Carambia y Natalia Gadano (Moveré) estuvieron ausentes.

La normativa, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, busca brindar mayores herramientas legales para prevenir y sancionar hechos que afectan la propiedad privada y el desarrollo de la actividad agropecuaria en todo el país.

Impulsada por el diputado nacional Martín Ardohain, la ley incorpora nuevas figuras al Código Penal para contemplar las particularidades de los delitos cometidos en establecimientos rurales. Entre sus principales disposiciones establece penas de hasta ocho años de prisión, multas económicas y agravantes según las circunstancias en las que se produzcan los hechos.

l Senado aprobó la Ley de Vandalismo Rural con 49 votos afirmativos y 9 negativos.

Qué establece la nueva ley de Vandalismo Rural

Uno de los principales cambios es la incorporación del delito de intrusión rural, contemplado en el artículo 150 bis del Código Penal. La disposición establece penas de entre un mes y un año de prisión para quienes ingresen a un establecimiento rural contra la voluntad de quien tiene derecho a impedirlo.

La norma presume esa voluntad cuando el predio se encuentra delimitado mediante alambrados, tranqueras o carteles que indiquen la prohibición de ingreso. Además, contempla un agravamiento de la pena cuando la intrusión obstaculice el desarrollo de la actividad productiva.

De esta manera, el ingreso no autorizado a un campo cercado o señalizado deja de quedar limitado a otras figuras generales y pasa a contar con una tipificación penal específica.

Por otra parte, el artículo 184 bis incorpora sanciones para los daños contra la producción agropecuaria. En estos casos, las penas previstas van de dos a ocho años de prisión, además de multas vinculadas al valor del perjuicio ocasionado.

La figura comprende la destrucción, inutilización o daño de bienes que afecten el ciclo productivo, las existencias de materias primas o la infraestructura rural. Entre los elementos alcanzados se encuentran los cultivos en pie, las silobolsas, el ganado, los sistemas de riego y las instalaciones de energía.

La incorporación de multas busca sumar un componente económico a las sanciones y contemplar el impacto que estos hechos generan sobre la producción y las inversiones agropecuarias.

Las entidades rurales celebraron la sanción y reclamaron su aplicación efectiva

La aprobación de la ley fue recibida con satisfacción por las principales organizaciones representativas del sector agropecuario, que destacaron el reconocimiento legislativo de una problemática que afecta desde hace años a productores y comunidades rurales.

Desde la Fundación Barbechando señalaron que la sanción representa una conquista largamente esperada y remarcaron que el respaldo obtenido en ambas cámaras refleja un consenso político sobre la necesidad de fortalecer la seguridad en las zonas rurales.

La entidad sostuvo que, hasta ahora, hechos como ingresar sin autorización a un campo, romper una silobolsa o dañar un sistema de riego podían quedar encuadrados en contravenciones o figuras penales generales que, según consideraron, no reflejaban la dimensión del perjuicio ocasionado.

En la misma línea, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) calificó la aprobación como un avance institucional y legislativo. Además, puso en valor el trabajo gremial y técnico desarrollado para transformar los reclamos de los productores en propuestas concretas.

La Sociedad Rural Argentina también destacó que la nueva legislación constituye una respuesta a una demanda histórica del sector, frente a hechos que generan pérdidas económicas y ponen en riesgo el esfuerzo de quienes trabajan y producen en el campo.

Desde la entidad remarcaron que será fundamental garantizar la aplicación efectiva de la norma en todo el territorio nacional, fortalecer las tareas de prevención y asegurar que los responsables respondan ante la Justicia.

Por su parte, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) valoró especialmente la incorporación de la violación de domicilio rural como figura específica. La organización señaló que el ingreso sin autorización vulnera la privacidad, la tranquilidad y la seguridad de quienes viven y trabajan en los establecimientos agropecuarios.

CARBAP también destacó el impulso de su Comisión de Seguridad, coordinada por el doctor Santo Rosati, y reconoció la tarea del diputado nacional por La Pampa Martín Ardohain, autor de la iniciativa.

Con la sanción definitiva, el vandalismo rural cuenta ahora con figuras penales específicas para abordar tanto las intrusiones ilegítimas como los daños a los bienes productivos. El desafío será que las nuevas herramientas legales se traduzcan en mayor prevención y protección para las familias y los trabajadores rurales de todo el país.