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A 44 años de la muerte del soldado José Honorio Ortega, el único santacruceño caído en combate en la guerra de Malvinas, este jueves se realizó un acto en homenaje.

El acto inició en el monolito, ubicado en avenida Sureda, donde se depositaron las ofrendas florales. A continuación, los presentes se dirigieron al Rotary Club de Río Gallegos, donde continuó el homenaje.

Con la presencia de José Bernardino Ortega y Sonia Cárcamo, padres del héroe santacruceño, veteranos de guerra, autoridades municipales y comunidad en general, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y de la Marcha de Malvinas, interpretadas por la Banda Militar “Combatientes del Atlántico Sur”.

Sonia Cárcamo, madre del soldado José Honorio Ortega. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

En diálogo con La Opinión Austral, Sonia compartió cómo vivió la fecha: “Esto viene con tristeza siempre, pero es lindo que todo el mundo lo recuerde como era él. Era un chico muy impetuoso“.

Por otro lado, sobre el proyecto pendiente del museo, comentó: “En este momento tengo cuadros y otras cosas, pero de mucho tiempo. Tengo un placard lleno de cosas que se están rompiendo. Hablaba con el intendente, quería hacer el museo en mi casa, pero es imposible, vamos a ver qué nos propone”.

“Nosotros estamos vivos y seguimos el legado de recordarlo a él y a los 649 que quedaron en la isla”. RAÚL VÁSQUEZ, VETERANO DE GUERRA

Asimismo, consideró que siempre va a ser recordado: “Tuvo muchas amistades, gente que lo conocía de chiquito. Era un chico que le gustaba estar en todos lados y con todo el mundo, nunca tuvo problema para compartir. Creo que se lo va a recordar de todas formas, con o sin museo“.

Por su parte, el veterano de guerra Raúl Vásquez, el único nacido en Río Gallegos, compartió: “Lo recuerdo porque estuvimos en el mismo regimiento, nos tocó Sarmiento porque él vivía en Trelew y yo en Comodoro por eso nos toca el 25. Fuimos los primeros en desembarcar y los últimos en irnos de Malvinas”.

Raúl Vásquez, presidente de la Asociación Centro de Veteranos de Guerra. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

El presidente de la Asociación Centro de Veteranos de Guerra “Soldado José Honorio Ortega”, recalcó: “Gallegos es una ciudad muy malvinera. Estoy orgulloso de ser santacruceño, fuimos 14 santacruceños a Malvinas, me siento orgulloso de haber estado en el acto de él y recordarlo todos los años como un héroe, él dejó la vida allá. Nosotros estamos vivos y seguimos el legado de recordarlo a él y a los 649 que quedaron en la isla, es también nuestra obligación como veteranos de guerra“.

Sobre la labor constante de los veteranos, contó: “Hace un mes, fuimos a Río Turbio a las escuelas secundarias, nos pidieron ir a dar unas charlas, la pasamos hermoso, estaban atentos, te preguntaban. Nunca habíamos ido, fue muy linda la experiencia”.

“Todo lo que estamos haciendo va dando frutos, en las escuelas, en la sociedad, para nosotros es muy grato”, concluyó.

EL HOMENAJE AL SOLDADO JOSÉ HONORIO ORTEGA EN IMÁGENES

1 de 10 | FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL 2 de 10 | José Bernardino Ortega, Sonia Cárcamo y Yamila Ortega, padres y sobrina del héroe santacruceño. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL 3 de 10 | FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL 4 de 10 | FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL 5 de 10 | FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL 6 de 10 | FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL 7 de 10 | FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL 8 de 10 | FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL 9 de 10 | FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL 10 de 10 | FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL