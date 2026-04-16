Una nueva comitiva integrada por veteranos de guerra oriundos de Corrientes se encuentra visitando las islas Malvinas en el séptimo viaje que realiza una delegación de dicha provincia.

Cabe recordar que en agosto de 2025, antes que el Aeropuerto de Río Gallegos “Piloto Civil Norberto Fernández“ cerrara por refacciones, se había realizado el sexto viaje, del que participaron 11 veteranos.

Orlando Alcides Arregin, Héctor Eduardo Díaz, Rodolfo Luis Duette, César Osvaldo Esquivel, Francisco Gómez, León Pérez, Raúl Antonio Quintana, Ramón Mario Sánchez, Alfredo Silvero, Martín Virjilio Sosa y Edmundo Walter Villalva conformaron la comitiva, que a su regreso al continente fue recibida por la guardia de honor de los cadetes de la Escuela de Policía y la Marcha de Malvinas interpretada por la Banda Militar “Combatientes del Atlántico Sur” en Río Gallegos.

Ahora, después de siete meses, llegó el turno del séptimo contingente. En el Aeropuerto Internacional Piragine Niveyro, familiares, funcionarios y allegados acompañaron a los 22 veteranos que viajaron acompañados por el coordinador Oscar Bordón y dos periodistas.

La delegación está integrada por Luis Alfonzo Cabral de Santo Tomé, Víctor Ramón Acosta de El sombrero, Walter Rolón de Bella Vista, Ricardo Luis Villordo de Santa Ana, Julio César Moreira de Mantilla, Armando Franco Fernández de Bella Vista, Juan Desiderio Barbona de Goya, Vicente Nicanor Sánchez de San Lorenzo, Félix Antonio Rivero y Francisco Fernández de Goya, Tomás Acosta Ederoto de Virasoro, Horacio Alberto López de Felipe Yofre, Carlos Ignacio Reyero de Monte Caseros, Martín Serrudo de Mercedes, Juan Fernández y José Enrique Teijeiro de Corrientes capital, Francisco Ayala de Empedrado, Fidel Gómez de San Luis del Palmar, Julio Sotelo de Pueblo Libertador y Juan Carlos Benítez de Ramada Paso.

La despedida estuvo encabezada por el gobernador Juan Pablo Valdés, quien reafirmó el compromiso de Corrientes con la causa Malvinas y con sus protagonistas. “Estamos orgullosos de acompañarlos en este nuevo viaje”, expresó el mandatario provincial.

El itinerario contempla un viaje de 10 días. El contingente realizó un primer tramo hacia Buenos Aires, desde donde voló a Río Gallegos arribando en la noche del viernes. Debido a las condiciones climatológicas, el vuelo no pudo salir el sábado y la delegación aprovechó el día para recorrer la capital provincial, incluyendo los monumentos e instituciones alusivas.

Finalmente, el domingo la delegación pudo realizar el último tramo. Ya en las islas, uno de los primeros lugares que visitó el grupo fue el cementerio de Darwin, donde descansan los restos de los caídos en la guerra.

En las islas está previsto que recorran los montes Dos Hermanas, Kent y Harriet, escenarios de algunos de los combates más duros, y el casco urbano de Puerto Argentino.

La vuelta del contingente está prevista para este fin de semana, de acuerdo a las condiciones climáticas.