Con más de 2.000 kilómetros recorridos, Víctor Guerrero avanza desde San Juan hacia las Islas Malvinas en una travesía única que rinde homenaje a los héroes de la guerra. Su historia plagada de desafíos personales, como la perdida de un hijo en medio del viaje, conmovió a Víctor Burgos, referente del ARA San Juan en Santa Cruz, quien se ofreció a ayudarlo.

Víctor Guerrero, conocido como el “Guerrero del Camino”, protagoniza una travesía épica en bicicleta que conecta el norte y el sur de Argentina, con un destino tan simbólico como desafiante: las Islas Malvinas. Este ciclista de 47 años inició su aventura en febrero de 2024 desde San Juan, con el propósito de rendir homenaje a los combatientes de la Guerra de Malvinas.

Tras recorrer más de 2.000 kilómetros, Guerrero llegó a Río Negro y avanza hacia Tierra del Fuego, desde donde espera embarcarse hacia las islas. “Empecé a hacer changas, armé mi carrito y me subí a la bicicleta”, comentó al portal Río Negro al explicar cómo nació su travesía. Su viaje no solo es un homenaje patriótico, sino también una muestra de resiliencia y superación personal.

Víctor comenzó a trabajar en las rutas argentinas a los 14 años como camionero, lo que le permitió conocer el país. En 2019, tras sufrir el robo de su vehículo y quedar varado en San Juan durante la pandemia, decidió reinventarse y asumir este desafío único. “Mi objetivo no termina en Malvinas. Una vez que llegue, mi bici y el carrito irán al museo de San Antonio Oeste”, aseguró con determinación.

El dolor de la perdida en medio del camino

El trayecto no estuvo exento de adversidades. En noviembre, Víctor enfrentó una tragedia personal al perder a su hijo. “Es el segundo hijo que se me parte y tengo que ir a despedirme de él. Es un dolor que no pensé que iba a volver a sentir”, expresó en una entrevista con el medio Somos el Valle. La entrevista, que conmovió a muchos, captó la atención de Víctor Burgos, referente del ARA San Juan en Santa Cruz, quien le escribió: “Victor Hugo cuando estes por Río Gallegos nos vamos a encontrar.. quiero colaborar en tu travesía”.

En los primeros días de enero, Guerrero llegó a Zapala, en Río Negro, tras enfrentar las altas temperaturas de la temporada estival mientras avanzaba por la emblemática Ruta 40. A pesar de las dificultades, no pierde de vista su meta: alcanzar las Islas Malvinas para rendir homenaje a los caídos en la guerra.