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La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, participó este martes de la tradicional procesión en honor al Señor y la Virgen del Milagro, una de las celebraciones religiosas más convocantes de la Argentina. La ceremonia comenzó a las 15 y reunió a miles de fieles en la capital salteña.

Durante su visita, Villarruel firmó el libro de visitantes ilustres en el Arzobispado y luego asistió a la misa celebrada en la Catedral de Salta.

La vicepresidenta acompañó a miles de fieles durante una de las celebraciones religiosas más convocantes del país.

La ceremonia estuvo a cargo del Nuncio Apostólico en Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, quien transmitió el mensaje del papa León XIV.

La festividad constituye una de las principales expresiones de fe popular del país y convoca cada año a peregrinos y visitantes provenientes de distintas provincias.

Tras participar de las actividades religiosas, la vicepresidenta destacó el significado de la jornada y el encuentro entre los fieles.

Villarruel señaló: “Hoy aquí en Salta estamos viendo la unión del pueblo argentino, la devoción, la fe en Dios, y, por sobre todo, vemos el inmenso sacrificio de aquellos que vienen peregrinando para ponerse de rodillas ante el Señor y la Virgen del Milagro, que son los que protegen al norte argentino”.

Además, expresó: “Para mí, como Vicepresidente, es un honor estar aquí hoy, con todos ustedes, celebrando la fe católica, el amor a la Patria y a nuestro prójimo“.

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