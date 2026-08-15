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La vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel participó de la 90ª edición de Expo Venado, uno de los encuentros productivos más importantes de la región, donde destacó el rol estratégico del campo, la industria y el entramado productivo del interior del país en el desarrollo de la Argentina.

Durante su participación, puso en valor los 90 años ininterrumpidos de la exposición y señaló que “el sector productivo nos muestra todo su potencial, que no es otro que el de aquello que somos capaces de hacer los argentinos cuando ponemos en marcha nuestra fuerza productiva”.

Destacó especialmente el protagonismo de Venado Tuerto como referencia nacional de la producción agropecuaria, la innovación y el desarrollo industrial, y valoró la articulación entre el sector privado y el ámbito público para generar crecimiento y oportunidades.

“Venado Tuerto es un ejemplo de esa Argentina que queremos”. VICTORIA VILLARRUEL, VICEPRESIDENTA

También resaltó el trabajo de la Sociedad Rural de Venado Tuerto y el hecho histórico de contar con la primera mujer al frente de la institución, como una expresión del creciente protagonismo de las mujeres en el sector productivo.

Asimismo, destacó el entramado industrial y empresarial de la ciudad, con más de 75 empresas radicadas en su parque industrial, y mencionó como ejemplos a empresas que generan empleo, innovación y valor agregado desde el interior del país.

Semilleros e instituciones educativas

Durante su discurso, también puso en valor el rol de los semilleros y de las instituciones educativas de la región, entre ellas el Colegio Regional y la Escuela Salesiana Don Bosco, como espacios fundamentales para la formación de las nuevas generaciones vinculadas al mundo productivo.

“Más Argentina es más familia, más familia es más empleo y más empleo es más produccion”. El futuro de la Argentina es agropecuario e industrial”, sostuvo la vicepresidenta.

Finalmente, afirmó que el desafío consiste en aprovechar el desarrollo tecnológico y la innovación para fortalecer las capacidades productivas nacionales y reducir las brechas entre las distintas regiones del país.

“Venado Tuerto es un ejemplo de esa Argentina que queremos: una Argentina que produce, que trabaja, que innova y que mira hacia adelante”, concluyó.